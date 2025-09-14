Valparaíso eligió a su mejor empanada de pino en la tercera edición del concurso gastronómico

La empanada de pino volvió a ser protagonista en la tercera edición de la “Búsqueda de la Mejor Empanada Chilena de Valparaíso”, certamen que reunió este sábado en el Verso Hotel a 14 competidores entre panaderías, amasanderías y emprendimientos locales.

Organizado por el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile, el concurso buscó destacar la calidad, sabor y autenticidad de este ícono de la gastronomía nacional, tan presente en las celebraciones de Fiestas Patrias.

La evaluación se realizó a través de una cata a ciegas, considerando la masa, el sabor y equilibrio del pino, así como la armonía general del producto. El jurado estuvo liderado por Patricio Rojas, presidente del Círculo de Cronistas Gastronómicos, junto a periodistas, académicos y especialistas del rubro como María Jesús Bujanda, Marcelo Beltrán y Paula Peñaloza.

“La Búsqueda de la Mejor Empanada Chilena es más que un concurso: es una instancia para celebrar nuestra identidad, nuestra historia y el talento de cientos de emprendedores que mantienen vivo este ícono culinario”, señaló Rojas, destacando además el carácter descentralizado del certamen, que también se replica en Santiago y el Maule.

Los ganadores 2025

Tras una reñida competencia, los resultados confirmaron que la tradición y consistencia siguen marcando la diferencia:

1er lugar: El Sabor de Miguel (Subida Ecuador, Local 6)

El Sabor de Miguel (Subida Ecuador, Local 6) 2do lugar: Superba

Superba 3er lugar y Premio Selecta: Los Mendoza

El premio Selecta —que reconoce la mejor relación precio-calidad— recayó en Los Mendoza, mientras que El Sabor de Miguel revalidó su título al repetir el primer lugar.

“Esta premiación reafirma la consistencia de El Sabor de Miguel al repetir el triunfo este año. Habla de la calidad sostenida del producto y de mantener una receta en el tiempo, algo que para este tipo de fábricas es sinónimo de respeto y compromiso con sus clientes”, agregó Rojas tras la ceremonia.

Más allá de la competencia, la jornada fue una celebración del patrimonio gastronómico chileno, con la empanada de pino como emblema de unión y tradición. Para Valparaíso, el evento consolida un espacio de encuentro en torno a su cultura culinaria, proyectando la empanada como un verdadero patrimonio vivo.