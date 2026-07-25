M&M’s eliminará dos de sus colores más emblemáticos por nueva normativa en Estados Unidos

Los chocolates M&M’s se preparan para experimentar uno de los cambios más significativos de su historia. La reconocida marca de Mars deberá modificar la apariencia de algunos de sus clásicos dulces en Estados Unidos, luego de iniciar un proceso de reformulación para reemplazar los colorantes artificiales por ingredientes de origen natural.

La medida responde a las revisiones impulsadas por la iniciativa MAHA (Make America Healthy Again), promovida por el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., que ha llevado a diversas compañías alimentarias a reevaluar los aditivos presentes en sus productos.

De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, la empresa ha logrado replicar exitosamente varios de los colores tradicionales de los M&M’s utilizando pigmentos naturales. Entre ellos se encuentran el rojo, verde, amarillo y naranja, obtenidos a partir de ingredientes como la remolacha y la cúrcuma.

El desafío que obligó a eliminar dos colores

El mayor obstáculo para la compañía ha sido reproducir los tonos azul y café. Según The Wall Street Journal, cerca del 25% del equipo encargado de desarrollar alternativas naturales trabajó específicamente en encontrar un sustituto para el color azul, aunque los resultados no fueron satisfactorios. La estabilidad del pigmento variaba en función de factores externos como la luz y el nivel de pH.

La espirulina permitió obtener un tono azul, pero este no convenció a los directivos de la empresa, quienes optaron por reservar su uso para el color verde.

Ante esta dificultad, Mars decidió simplificar la gama de colores de sus chocolates y eliminar los tradicionales M&M’s azules y cafés del mercado estadounidense.

¿Será un cambio global?

Por ahora, la modificación responde a las exigencias regulatorias vigentes en Estados Unidos. Sin embargo, aún está por verse si la compañía mantendrá esta reformulación únicamente en ese país o si extenderá la medida a otros mercados para facilitar sus procesos de producción a nivel internacional.