Chefs y productores protagonizan docuserie sobre alimentación, territorio y patrimonio culinario

La relación entre alimentación, territorio y patrimonio cultural es el eje de Despensa Latinoamericana, una docuserie que recorre Chile, Perú, Bolivia, Colombia y México para conocer las historias de chefs y productores locales y las prácticas que permiten mantener vivos los saberes culinarios de sus comunidades.

La producción busca mostrar cómo distintas prácticas vinculadas a la alimentación —desde el cultivo y la pesca hasta la cocina— pueden convertirse en herramientas para preservar las tradiciones y evitar la pérdida de los territorios y sus saberes.

El proyecto surge tras más de un año de investigación, período en el que se realizó la búsqueda de personajes e historias en Chile, Perú, Bolivia, Colombia y México. Este proceso contó además con un estudio antropológico desarrollado en cada país, destinado a profundizar en la cosmovisión, los ritos y el contexto de las comunidades retratadas.

La serie es dirigida por Josefina Cabezón, mientras que la producción ejecutiva y la investigación están a cargo de Karla Estrada. El proyecto fue postulado al CNTV para acceder a financiamiento. Para el capítulo mexicano, además, se conformó un equipo local integrado por Santiago Barreiro en dirección de fotografía, Gerson Escudero en sonido y Alex Vásquez en el manejo de drone.

Con el respaldo del Fondo Audiovisual, el equipo se encuentra actualmente trabajando en la filmación del teaser de la serie.

La producción ya completó una de sus principales etapas en México, mientras continúa avanzando con el registro del capítulo boliviano y la preparación de los próximos episodios.

Oaxaca como escenario del capítulo mexicano

El equipo regresó recientemente de Oaxaca, México, luego de finalizar el rodaje del capítulo dedicado a ese país. Las grabaciones se realizaron en Huajuapan de León y en la ciudad de Oaxaca.

La producción siguió a la chef Olga Cabrera, cuyo restaurante Tierra del Sol fue distinguido como Restaurante del Año 2026 por la Guía México Gastronómico (Los 250, Culinaria Mexicana).

También fue retratado el productor de maíz Isaac Mendoza, quien junto a su esposa Nicole cultiva maíz y porotos sin utilizar químicos en Trinidad de Zaachila.

Bolivia pone el foco en la producción agroecológica

En paralelo, el equipo trabaja en el capítulo boliviano, centrado en la chef Marsia Taha, fundadora del restaurante Arami y reconocida como Mejor Chef Femenina de América Latina 2024 por Latin America’s 50 Best Restaurants.

Junto a ella, la serie presenta la historia de Gloria Mamani, productora agroecológica del altiplano cercano a La Paz, para abordar el vínculo entre producción local, alimentación y territorio.

Chile, Colombia y Perú completarán el recorrido

La docuserie también contempla capítulos dedicados a Chile, Colombia y Perú, donde se sumarán nuevos protagonistas al relato.

Entre ellos se encuentran las chefs Paula Báez y Meyling Tang, del restaurante Tres Peces, en Valparaíso; la pescadora Devora García Figueroa, de Tongoy; el chef Leonelo Cuevas, del restaurante Ckerlar, en San Pedro de Atacama; y el chef Aldo Yaranga, del restaurante AWA, en Perú.

Con estas historias, Despensa Latinoamericana busca construir un relato coral sobre las personas, prácticas y conocimientos que mantienen vigente el patrimonio culinario de distintos territorios de América Latina.