¿Aún no grabas la placa patente de tu auto? Guía paso a paso para entender la nueva ley

El pasado 14 de mayo se publicó en el Diario Oficial el reglamento que establece las directrices para el grabado de placas patentes en vehículos motorizados. Después del anuncio del presidente en septiembre del 2023 y de las posteriores modificaciones al documento, finalmente los usuarios cuentan con una guía oficial para poder grabar sus patentes acorde a la forma y tiempo establecidos, y así evitar sanciones.

A pesar de la publicación del reglamento, muchos propietarios de vehículos aún tienen preguntas, especialmente: ¿Por qué debo grabar la patente de mi vehículo? Para entender esto, y otros aspectos de esta nueva normativa, es que desde Gravat , crearon una guía para esclarecer las principales dudas que surgen al respecto.

La principal razón de esta normativa tiene que ver con los altos índices de delincuencia en el último tiempo, especialmente en torno al robo de vehículos y autopartes. Debido a esto, es que como una forma de prevenir que la cifra de estos delitos continúe creciendo, se obliga a los conductores a grabar sus placas patentes en vidrios y espejos.

“Sabemos que contar con este grabado no impedirá que un delincuente robe un auto, pero sí funciona como una medida de prevención y desincentivo para quienes cometen este tipo de ilícitos. Es mucho más difícil revender un auto que esté grabado versus uno que no”, explica Manuel Aspe, CEO de la compañía.

¿Cómo debo grabar la placa patente de mi auto?

Teniendo un panorama más claro sobre el por qué de la ley, hay que dar paso al cómo. La normativa específica que se deben grabar los vidrios y espejos de todos los vehículos motorizados como taxis, autos particulares, motocicletas, etc, que circulen en el país. Lo que incluye un mínimo de seis vidrios en total, contando vidrios laterales, el parabrisas, la luneta trasera y los espejos laterales.

Además, es necesario recalcar que no puede ser cualquier tipo de grabado o del tamaño que estime conveniente el usuario, ya que el reglamento es claro en especificar que el tamaño en los vidrios debe ser entre 7 y 10 mm de altura, mientras que en los espejos la altura mínima es entre 5 y 10 mm, ambos escritas en mayúsculas y con una tipografía normal, es decir, no debe ser cursiva o negrita.

Ubicación: La ley establece que el grabado debe ubicarse en lugares específicos del vehículo: en el costado inferior derecho de cada vidrio del lado del conductor y en el costado inferior izquierdo del lado del acompañante. En el parabrisas, debe ser en el costado inferior derecho. En los espejos, el grabado debe ser horizontal, ya sea arriba o abajo, esto sin interferir la visión del conductor, y permitiendo su lectura de izquierda a derecha.

¿Qué tipo de grabado debo utilizar?

La normativa establece que el grabado debe ser permanente, con un desgaste visible en el vidrio. Si bien existen varias técnicas, no todas son igual de efectivas. El grabado por puntos, por ejemplo, es muy vulnerable y puede ser modificado fácilmente o borrado con el tiempo.

En esta misma línea es que también existe el grabado que utiliza arena y cuarzo, el cual también ha adquirido popularidad dentro de los establecimientos que realizan este tipo de trabajos. Sin embargo, muchos desconocen que por ley está prohibido realizar grabados con esta técnica, por lo que sería peligroso e ilegal. “Su uso sería nocivo por la presencia de sílice, lo que desde 2015 está prohibido por la ley chilena, específicamente la utilización en abrasión de superficies. De esta forma, por orden ministerial su uso está prohibido en ambientes de trabajo, pero la mayoría de las personas desconocen esto”, explica Manuel Aspe.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es que la recomendación es optar por un grabado con ácido, el cual es la única técnica que cumple a cabalidad con lo estipulado en la normativa, ya que es imposible de modificar o borrar, además de ser seguro para quienes trabajan con este material.

Plazos y multas: Como toda normativa, existen plazos para cumplir con lo estipulado. En este caso los vehículos comercializados antes del 11 de septiembre del 2023 cuentan con doce meses para grabar sus vidrios. Por otro lado, los vehículos nuevos contarán con un plazo de cuatro meses desde la publicación del reglamento en 14 de mayo del 2024. En este punto es importante destacar que los clientes tienen la facultad de exigir al concesionario donde compraron el vehículo, que éste ya cuente con sus placas patentes grabadas, y que no sea un trabajo que deban realizar de forma particular. Por lo que no solamente las personas deben preocuparse de grabar sus autos, también las empresas concesionarias deben tener un plan de contingencia para poder responder a lo que la ley espera de ellos.

¿Mi vehículo es nuevo o antiguo? Ante esto es importante recalcar que la normativa explica que no se consideran como nuevos aquellos automóviles comercializados entre el 11 de septiembre de 2023 hasta el tercer mes contado desde la publicación del reglamento en el Diario Oficial, es decir 14 de agosto del 2024.

En el caso de no contar con las placas patentes grabadas dentro de los plazos establecidos, los usuarios pueden arriesgar multas que van desde 1 a 1,5 UTM. Es decir desde $65.770 hasta los $98.655, de acuerdo al valor actual de esta unidad. Las entidades encargadas de fiscalizar el cumplimiento de la ley son Carabineros de Chile, Plantas de Revisiones Técnicas e Inspectores fiscales y municipales.

La importancia de grabar a tiempo

Si bien es necesario que los usuarios conozcan detalles de la ley como sus plazos y la forma correcta de grabar, también es importante que cumplan con lo estipulado dentro de los plazos establecidos y no esperen hasta el último minuto para hacerlo, ya que esto finalmente puede costar mucho más caro, no solamente por las multas que se arriesgan, sino que también porque en un apuro por cumplir con la nueva regulación pueden caer en manos de negocios inescrupulosos que ofrecen un servicio rápido pero que no cumple con los parámetros establecidos en el reglamento, lo que se intensificará sobre todo en los días últimos del cumplimiento del plazo, ya que es muy probable que se produzca un colapso en los establecimientos que realizan grabados.

En esta línea, el llamado es a investigar a fondo cuáles son los servicios que se ofrecen en el mercado actualmente, el material con el que trabajan y la forma de grabar, no solamente guiándose por el precio final.

Es importante recordar que el grabado por puntos no se encuentra fuera del reglamento, pero sí depende del criterio del fiscalizador si cumple o no la ley, esto producto de lo fácil de modificar que es. Y es que cualquier letra o número grabado con esta técnica se puede cambiar por otro, alterando la patente del vehículo a conveniencia, e incluso se puede borrar con el tiempo.