Punta Arenas: una guía de atractivos para recorrer la puerta de entrada a la Patagonia

Punta Arenas es mucho más que un punto de paso hacia la Patagonia. Situada a orillas del Estrecho de Magallanes, la capital regional combina recorridos por su patrimonio histórico, vistas panorámicas y excursiones para conocer la biodiversidad del extremo sur de Chile. Con la temporada alta a la vuelta de la esquina, planificar las visitas y considerar los tiempos de traslado puede marcar la diferencia al momento de organizar una estadía.

Punta Arenas y el turismo en Magallanes

El interés por conocer la Patagonia chilena también se refleja en las cifras de visitantes. Según el Barómetro de Turismo de la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, durante 2025 la Región de Magallanes registró más de 405 mil llegadas de turistas internacionales.

A ese indicador se suman los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE): en enero de 2026 se contabilizaron más de 133 mil pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros en establecimientos de alojamiento turístico de la región, un 8,4% más que en el mismo mes de 2025.

En este escenario, Punta Arenas funciona como una base para organizar itinerarios de distinta duración. Desde paseos dentro de la ciudad hasta excursiones por el Estrecho de Magallanes o viajes hacia otros destinos de la Patagonia, las opciones permiten combinar naturaleza e historia de acuerdo con el tiempo disponible.

Para quienes planean visitar los principales atractivos durante los meses de mayor demanda, la organización previa es un aspecto relevante.

Enrique Garín, gerente general de Hotel Almasur Punta Arenas, recomienda “informarse sobre las excursiones antes de llegar, especialmente si quieren conocer lugares como Isla Magdalena, Tierra del Fuego o Torres del Paine. Por ejemplo, las visitas a Isla Magdalena se concentran principalmente entre noviembre y marzo, mientras que para recorrer Torres del Paine es recomendable reservar con anticipación, especialmente ahora que luego comienza la temporada alta. Organizar detalles permite aprovechar mucho mejor los días de estadía”.

Encuentros con la fauna y los paisajes australes

Entre las excursiones disponibles desde Punta Arenas, Isla Magdalena destaca por la posibilidad de observar pingüinos de Magallanes en su entorno natural. Ubicada a cerca de 35 kilómetros de la ciudad, en pleno Estrecho de Magallanes, forma parte del Monumento Natural Los Pingüinos y alberga una importante colonia de estas aves.

El recorrido contempla un sendero habilitado para los visitantes, desde el cual es posible observar a los pingüinos. La actividad tiene una marcada estacionalidad: las visitas se concentran principalmente entre noviembre y marzo, por lo que es conveniente revisar las alternativas disponibles antes del viaje.

El Estrecho de Magallanes también permite explorar paisajes de difícil acceso por tierra. Entre las experiencias que ofrecen operadores locales se encuentran las navegaciones para el avistamiento de ballenas y las excursiones hacia glaciares y fiordos, que acercan a los visitantes a distintos entornos naturales de la región.

Estas alternativas permiten conocer otra dimensión del territorio magallánico, marcada por su geografía marítima y su biodiversidad, más allá de los circuitos urbanos tradicionales.

Historia y naturaleza al otro lado del estrecho

Cruzar el Estrecho de Magallanes permite llegar a Tierra del Fuego, donde se encuentra Porvenir. La ciudad destaca por su arquitectura de principios del siglo XX y por espacios dedicados a la historia y la cultura fueguina.

Entre sus atractivos se encuentran la Plaza Selk’nam y el Museo Fernando Cordero Rusque, que cuenta con exhibiciones vinculadas al pasado de este territorio. Para quienes buscan sumar naturaleza al recorrido, en Tierra del Fuego también se ubica la Reserva Natural Pingüino Rey, en Bahía Inútil.

La visita permite ampliar el recorrido más allá de Punta Arenas y conocer otros paisajes e hitos de la Región de Magallanes. Como ocurre con las excursiones marítimas, es importante considerar los traslados y el tiempo disponible para organizar el itinerario.

El patrimonio de Punta Arenas

La historia de la ciudad también puede conocerse a través de sus edificios, monumentos y espacios patrimoniales. Uno de ellos es el Cementerio Municipal Sara Braun, fundado en 1894 y declarado Monumento Histórico. Sus mausoleos, esculturas y avenidas rodeadas de cipreses permiten aproximarse al pasado de Magallanes y a las familias que participaron en el desarrollo de la zona.

A unos 55 kilómetros al sur de Punta Arenas se encuentra el Fuerte Bulnes, construido en 1843 con el objetivo de establecer la presencia chilena en el Estrecho de Magallanes. Aunque las instalaciones originales desaparecieron, el fuerte fue reconstruido en 1943. Actualmente, el lugar ofrece una recreación de las edificaciones de la época, entre ellas una capilla y un cuartel, que permiten conocer cómo era la vida en este territorio durante el siglo XIX.

Otro espacio relacionado con la historia marítima es el Museo Nao Victoria. Su principal atractivo es una réplica a escala real de la embarcación que participó en la expedición de Hernando de Magallanes y completó la primera circunnavegación del planeta. Los visitantes pueden subir a bordo y conocer reproducciones de instrumentos y equipamiento de la época.

Estos lugares ofrecen distintas formas de acercarse a la historia de Punta Arenas: desde las huellas de las familias que contribuyeron al desarrollo regional hasta los procesos de exploración y ocupación del territorio.

Una vista panorámica de la ciudad

Por otro lado, para quienes prefieren un paseo dentro del radio urbano, el Mirador del Cerro de la Cruz es una alternativa accesible desde el centro de Punta Arenas. Desde este punto se pueden observar las techumbres de colores de la ciudad y el Estrecho de Magallanes.

En días despejados, la panorámica permite distinguir sectores de Tierra del Fuego. Su cercanía con el centro lo convierte en una opción para incorporar al itinerario sin dedicar una jornada completa a una excursión fuera de la ciudad.

El mirador también permite apreciar la relación entre Punta Arenas y el estrecho, una característica geográfica que ha marcado su historia y su desarrollo como destino turístico.

Alternativas para extender el viaje

Quienes dispongan de más días pueden considerar un recorrido hacia el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los destinos más reconocidos de la Patagonia chilena. El parque se encuentra a unos 350 kilómetros de Punta Arenas y tiene a Puerto Natales como principal punto de acceso. Sus montañas, lagos, glaciares y circuitos de trekking forman parte de los atractivos que convocan a visitantes nacionales y extranjeros.

Debido a la distancia, esta visita requiere considerar los tiempos de traslado y la planificación del viaje. La recomendación de reservar con anticipación cobra especial relevancia durante los períodos de mayor demanda turística.

Punta Arenas también es un punto de partida para cruceros que recorren los canales y fiordos de la Patagonia. Desde la ciudad zarpan embarcaciones con rutas hacia Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, mientras que otras realizan escalas como parte de sus itinerarios por Sudamérica.

De acuerdo con datos de la Empresa Portuaria Austral, durante la temporada 2025-2026 se registraron 177 recaladas de cruceros en la región, con cerca de 64.700 pasajeros. Las cifras dan cuenta de la importancia de las rutas marítimas dentro de la actividad turística de Magallanes.

Cómo organizar una visita a Punta Arenas durante la temporada alta

La variedad de atractivos permite combinar paseos urbanos con excursiones de distinta duración. La elección dependerá de los días disponibles, los intereses de cada visitante y las condiciones de acceso a los lugares que se quieran conocer.

Antes de viajar, conviene informarse sobre las excursiones a Isla Magdalena, Tierra del Fuego y otros destinos de la región, además de revisar las opciones de reserva para recorridos que concentran una mayor demanda durante la temporada alta.

También es posible descubrir Punta Arenas a través de sus habitantes y de las recomendaciones que surgen fuera de los circuitos más conocidos. Como plantea Enrique Garín: “Muchas veces son ellos quienes entregan las mejores recomendaciones, desde lugares para probar la gastronomía regional, hasta rincones menos conocidos. Esa es una buena manera de descubrir esa Punta Arenas que no siempre aparece en las guías turísticas”.