Las Vegas se prepara para la Fórmula 1 y la ciudad se reinventa para conquistar nuevos viajeros

Hay pocas ciudades en el mundo capaces de convertir sus principales avenidas en un circuito de Fórmula 1 y, al mismo tiempo, mantener en funcionamiento una de las mayores industrias del entretenimiento. Las Vegas lo hace desde 2023 y este noviembre volverá a desplegar toda su capacidad para sorprender a los visitantes.

Entre el 19 y el 21 de noviembre de 2026, la ciudad de Nevada recibirá una nueva edición del Gran Premio de Fórmula 1, con una carrera nocturna que tendrá como escenario algunos de los hoteles y edificios más reconocibles del mundo. Pero la cita se produce en un momento en que la ciudad busca recuperar el dinamismo de su industria turística.

Durante 2025 recibió 38,5 millones de visitantes, un 7,5% menos que el año anterior, mientras que la ocupación hotelera promedio descendió al 80,3%, según la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA).

La ciudad que durante décadas fue identificada principalmente con los casinos hoy busca recuperarse con grandes acontecimientos deportivos, congresos, conciertos y gastronomía que se han convertido en nuevos motores relevantes de la actividad turística.

La Fórmula 1: una carrera en medio del espectáculo

El Gran Premio de Las Vegas tiene una característica que lo distingue de otras competencias: la ciudad no es únicamente el lugar que recibe la carrera, sino que forma parte del espectáculo.

El circuito urbano, de 6,2 kilómetros y 17 curvas, recorre sectores de Las Vegas Boulevard, Harmon Avenue, Koval Lane y Sands Avenue. Los monoplazas circulan por el famoso Strip, entre hoteles monumentales, pantallas luminosas y edificios que parecen diseñados para formar parte de una escenografía.

La programación contempla entrenamientos el jueves 19, clasificación el viernes 20 y la carrera principal el sábado 21 de noviembre, a las 20:00 horas locales. También habrá competencias de la F1 Academy, categoría femenina de automovilismo.

Para los aficionados, la experiencia se extiende más allá de las tribunas, con propuestas y espectáculos especiales en distintos espacios de la ciudad. Este año, además, las celebraciones continuarán hasta el domingo 22 de noviembre, con actividades gastronómicas, musicales y de entretenimiento. Entre ellas destaca el regreso del Neon City Festival, un encuentro gratuito en el centro de Las Vegas que combina música en vivo, arte y gastronomía local.

La competencia ofrece así una buena excusa para prolongar la estadía y conocer otros atractivos de una ciudad que tiene mucho más que mostrar fuera del circuito.

Si hay un edificio que resume la Las Vegas contemporánea, es Sphere. Su silueta esférica y su gigantesca pantalla exterior transformaron el paisaje desde su inauguración en 2023. Durante la Fórmula 1, el edificio se convierte, además, en uno de los fondos más reconocibles de la competencia.

Recorrer el Strip: un viaje dentro del viaje

Para conocer Las Vegas, un paseo imperdible consiste en dejarse sorprender por lo que aparece detrás de cada esquina. En el Strip, la principal avenida turística, los complejos hoteleros se suceden como escenografías de una representación permanente. Una versión monumental de París, canales que evocan Venecia, fachadas que recuerdan a Nueva York y jardines interiores que cambian con las estaciones forman parte del recorrido.

Entre los atractivos que vale la pena conocer están las fuentes del Bellagio, cuyos espectáculos combinan agua, música e iluminación; el Conservatorio y Jardín Botánico del mismo hotel, y los canales interiores de The Venetian, donde incluso es posible navegar en góndola.

El desplazamiento también forma parte de la experiencia. Dos hoteles que parecen estar a pocos pasos en el mapa pueden exigir una caminata considerable, atravesando pasillos, galerías comerciales y puentes peatonales.

Durante los días de Fórmula 1, conviene considerar las restricciones de tránsito, los cierres de calles y los cambios en los accesos a los establecimientos. Elegir un alojamiento cercano a las actividades que se desea realizar puede facilitar considerablemente la visita.

Fremont Street: la otra cara de Las Vegas

Más allá de los grandes resorts del Strip, el centro histórico ofrece una experiencia distinta. En Fremont Street Experience, una gigantesca cubierta audiovisual transforma varias cuadras en un espectáculo de luces, imágenes y música. La idea es hacer de la tecnología un atractivo turístico.

Al caer la noche, Fremont adquiere una atmósfera más popular, estridente y desordenada que la del Strip. Artistas callejeros, músicos, visitantes que levantan sus teléfonos y una multitud que circula bajo el techo luminoso conviven con algunos de los casinos históricos de la ciudad.

Aquí también es posible encontrar restaurantes, bares y establecimientos que recuerdan una Las Vegas anterior a la construcción de sus grandes complejos contemporáneos.

Durante los días de la Fórmula 1, el centro adquirirá especial protagonismo con el Neon City Festival, una alternativa para quienes buscan participar de las celebraciones sin limitarse a las actividades que se desarrollan en el circuito.

De los buffets a la alta gastronomía

La gastronomía es otro de los ámbitos donde se aprecia la evolución del destino. Durante años, Las Vegas se identificó con los grandes buffets, la abundancia y las comidas pensadas para satisfacer a un público que pasaba muchas horas dentro de los casinos.

Esa tradición no ha desaparecido, pero hoy convive con restaurantes de alta cocina, establecimientos de chefs reconocidos internacionalmente, propuestas asiáticas, italianas, francesas y latinoamericanas, además de bares de coctelería y conceptos culinarios creados especialmente para los grandes resorts.

Un hito que confirma la evolución gastronómica de Las Vegas es el regreso de la Guía Michelin después de 17 años de ausencia. En su primera edición dedicada al suroeste de Estados Unidos, la prestigiosa publicación reconoció a 24 restaurantes de la ciudad.

Joël Robuchon, ubicado en el MGM Grand, obtuvo dos estrellas, la máxima distinción otorgada en la región, mientras que é by José Andrés, L’Atelier de Joël Robuchon y Guy Savoy recibieron una estrella cada uno. La selección también incluye establecimientos distinguidos por su excelente relación entre calidad y precio, lo que refleja la diversidad de una oferta culinaria que ha convertido a Las Vegas en un destino gastronómico más allá de sus casinos y grandes espectáculos.

También vale la pena salir de los grandes complejos y recorrer sectores como el Arts District, donde restaurantes independientes, cafeterías y espacios culturales muestran una faceta menos monumental de Las Vegas.

Cuando termina el Strip, aparece el desierto

Una alternativa para hacer una pausa de esa intensidad de la ciudad y entender mejor dónde está construida es salir al desierto. A unos 27 kilómetros al oeste del Strip, Red Rock Canyon ofrece un paisaje que parece pertenecer a otro mundo. Las formaciones rojizas, las montañas y las extensiones áridas contrastan con la abundancia de luces, anuncios y edificios que dominan el centro turístico.

La transición es notable. El silencio y la amplitud del paisaje cambian el ritmo y las pantallas y edificios dan paso a la roca, la naturaleza y el horizonte. Su recorrido panorámico de 21 kilómetros permite detenerse en miradores y observar las formaciones geológicas, mientras que quienes disponen de más tiempo pueden elegir senderos para caminar.

Noviembre ofrece una alternativa al intenso calor del verano, aunque conviene revisar las condiciones meteorológicas y los horarios de acceso. Durante esta época del año, el recorrido panorámico requiere una reserva de ingreso para quienes accedan entre las 8:00 y las 17:00 horas.