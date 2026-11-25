En la Patagonia austral, un itinerario puede cambiar en cuestión de horas. El viento, las precipitaciones y las bajas temperaturas condicionan navegaciones, excursiones y traslados, obligando a viajeros y operadores a ajustar sus planes. En este territorio, recorrer el paisaje también implica aprender a convivir con sus condiciones.

Las condiciones meteorológicas, las distancias entre localidades y la disponibilidad de servicios hacen que cada recorrido necesite contemplar alternativas, especialmente cuando se trata de actividades al aire libre o navegaciones.

Desde Punta Arenas hasta Torres del Paine y Tierra del Fuego, la operación turística está condicionada por un entorno en el que el viento puede modificar una salida, la lluvia alterar una excursión y el clima obligar a reorganizar las actividades previstas. La planificación, por eso, no se limita a establecer horarios y rutas: también considera distintos escenarios posibles.

“En la Patagonia el día no lo decide el reloj, lo decide el viento”, resume Marcela Poblete, Representante Internacional de Solo Expediciones Holding, quien cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando con grupos que recorren el extremo sur del continente.

La revisión de los pronósticos y las condiciones del entorno antes de cada salida es parte de la rutina. Sin embargo, incluso con planificación, la posibilidad de modificar los itinerarios se mantiene presente.

“Planificamos con detalle, pero siempre con un plan B, y muchas veces un plan C. Diseñamos los itinerarios con margen para reordenar actividades, y al ser seis empresas que trabajan juntas, entre hoteles, navegaciones y operación en terreno, podemos ajustar nuestras opciones con agilidad. Si el viento no permite navegar un día, cambiamos el orden y aprovechamos esa jornada para un trekking o un full day por el parque. La clave está en la experiencia de nuestro equipo y en la comunicación”, explica Poblete.

De esta manera, una navegación que no puede realizarse puede dar paso a una excursión terrestre, mientras que las condiciones de un sector pueden llevar a recorrer otro lugar. La flexibilidad permite reorganizar las actividades, teniendo como prioridad la seguridad de quienes participan.

Trabajar en un territorio donde las condiciones cambian

La relación con el clima es parte de la vida cotidiana de quienes trabajan en turismo en la zona austral. Viento, lluvia, nieve y bajas temperaturas no solo influyen en la experiencia de los visitantes, sino también en la logística y la coordinación de los equipos.

Joshua Pelech, capitán de navío de Solo Expediciones, explica que “uno de los principales desafíos es aprender a convivir con la naturaleza y entender que, en la Patagonia, las condiciones climáticas pueden cambiar en cualquier momento. El viento, la lluvia, la nieve y las bajas temperaturas forman parte de la vida cotidiana y condicionan tanto la operación como la experiencia de los visitantes. A esto se suma el aislamiento geográfico, que exige una planificación cuidadosa de los abastecimientos, el transporte, la logística y los recursos disponibles. No siempre se cuenta con servicios o proveedores cerca, por lo que es fundamental anticiparse a las necesidades”.

En el caso de las navegaciones, las labores comienzan antes de recibir a los pasajeros. Revisar los pronósticos, coordinar a la tripulación y evaluar las condiciones para zarpar son parte de los procedimientos que permiten definir si una salida puede realizarse.

“Cuando las condiciones lo exigen, también se deben modificar horarios, ajustar recorridos o suspender actividades”, explica Pelech.

El aislamiento y la logística detrás de la experiencia turística

Las distancias también representan un desafío para los alojamientos y servicios turísticos que funcionan lejos de los principales centros urbanos. En esos lugares, resolver problemas de abastecimiento, mantención o transporte requiere planificación y capacidad de respuesta, ya que no siempre es posible recurrir a proveedores cercanos.

En Hotel del Paine, por ejemplo, la operación debe considerar las necesidades de alojamiento, alimentación, transporte y excursiones, además de las labores necesarias para mantener las instalaciones en funcionamiento.

César Subiabre, jefe de excursiones del establecimiento, explica que “uno de los principales desafíos de operar en nuestro entorno es mantener funcionando, y en óptimas condiciones, todos los servicios del hotel para cumplir al 100% con las necesidades de nuestros huéspedes”.

La autonomía es especialmente relevante en lugares donde los recursos esenciales, como el agua, la energía, el combustible y los alimentos, deben estar disponibles para responder a las necesidades de huéspedes y trabajadores. La distancia implica anticipar los requerimientos y organizar los recursos con suficiente margen.

La desconexión y el paisaje como parte del viaje

Aunque el aislamiento y las condiciones climáticas pueden representar dificultades para quienes operan en la Patagonia, también son elementos que muchos viajeros valoran al momento de elegir el destino. La sensación de estar lejos de las ciudades, recorrer grandes extensiones de estepa y encontrarse con paisajes que cambian a lo largo del día forman parte de la experiencia.

“Los kilómetros de estepa entre Punta Arenas y Puerto Natales, el cruce hacia Tierra del Fuego y la sensación de encontrarse en el extremo del continente contribuyen a construir una experiencia diferente. La desconexión, el silencio y la inmensidad del paisaje son elementos que adquieren un valor especial para quienes buscan alejarse de las rutinas urbanas”, dice Poblete.

La posibilidad de desacelerar, observar el entorno y convivir con un ritmo distinto al de las ciudades se convierte en uno de los atractivos del turismo austral. En ese contexto, los traslados y las distancias no son solamente parte de la logística, sino también una manera de aproximarse al territorio.

Conocer la Patagonia más allá de sus paisajes

La experiencia turística en la zona también busca acercar a los visitantes a los elementos naturales, geológicos y culturales que caracterizan el extremo sur. Los recorridos permiten observar la biodiversidad, conocer la flora nativa y reconocer la presencia de especies como el guanaco y el cóndor, además de comprender los procesos que dieron forma a los paisajes.

El macizo Paine y las huellas que dejaron los glaciares son parte de los elementos que ayudan a explicar el entorno. A esto se suma la historia de los pueblos originarios que habitaron el territorio, una dimensión que permite ampliar la visita más allá de la contemplación de sus paisajes.

También existen momentos que dependen de las condiciones del entorno: esperar que disminuya el viento antes de navegar, observar los cambios de luz o detenerse frente a un atardecer austral. Son situaciones que no necesariamente responden a un horario establecido, pero que forman parte de lo que implica recorrer la Patagonia.

En este territorio, viajar supone asumir que los planes pueden cambiar y que la experiencia no siempre estará determinada por la cantidad de actividades realizadas. La preparación, la flexibilidad y el respeto por las condiciones naturales son parte de una visita a un destino donde el paisaje, las distancias y el clima marcan su propio ritmo.