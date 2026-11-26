En un contexto en que las mujeres enfrentaban importantes barreras para participar en el mundo empresarial, Isidora Goyenechea logró posicionarse como una figura clave en la administración de los negocios familiares y en la consolidación de Viña Cousiño Macul. Su trayectoria y aporte a la historia vitivinícola del país serán el eje de una nueva edición del Tour Histórico Premium, programada para el próximo sábado 28 de noviembre en Peñalolén.

La jornada contará con la participación de la historiadora Isabel Eluchans, quien profundizará en la vida de Goyenechea, su relación con la familia Cousiño y las decisiones que marcaron el desarrollo de la viña durante el siglo XIX. Mediante una conversación con los asistentes, se abordarán distintos aspectos de su trayectoria y la relevancia de su liderazgo en la historia empresarial chilena.

El liderazgo de Isidora Goyenechea en la historia de la viña

Tras la muerte de su esposo, Luis Cousiño, en 1873, Isidora Goyenechea asumió la dirección de los negocios familiares, incluida la viña. Durante su administración promovió mejoras en los procesos productivos y estuvo a cargo de supervisar la construcción de la histórica bodega de Cousiño Macul, inaugurada en 1878 y que hasta hoy forma parte del patrimonio arquitectónico del recinto.

Su gestión permitió dar continuidad al proyecto familiar que había comenzado en 1856, cuando Matías Cousiño adquirió la Hacienda Macul. A 170 años de ese acontecimiento, la viña conserva parte de los espacios y tradiciones que han marcado su historia a través de distintas generaciones y que actualmente forman parte de su oferta enoturística.

Un recorrido por el patrimonio histórico y vitivinícola

La experiencia comenzará con una charla de Isabel Eluchans, que estará acompañada de una copa de vino y una tabla de degustación. Posteriormente, los participantes podrán recorrer las bodegas subterráneas centenarias, conocer las antiguas cubas utilizadas durante el siglo XIX y visitar el museo de la viña, donde se resguarda parte de su patrimonio histórico.

El programa también contempla degustaciones de algunas de las etiquetas emblemáticas de Cousiño Macul, entre ellas su vino ícono Lota y ejemplares de las líneas premium Finis Terrae y Antiguas Reservas.

Además, la actividad incluirá preguntas interactivas, premios sorpresa y una botella de vino de la línea Isidora como obsequio para cada participante.

Con una duración aproximada de tres horas, el Tour Histórico Premium busca acercar a los asistentes a la historia de la viña a través de un recorrido que combina patrimonio, relatos históricos y degustaciones en los espacios que han sido parte de su trayectoria.

Fecha, horario y reservas

El Tour Histórico Premium se realizará el sábado 28 de noviembre, desde las 11:00 horas, en Viña Cousiño Macul, ubicada en Avenida Quilín 7100, en la comuna de Peñalolén.

La actividad tendrá una duración aproximada de tres horas y un valor de $60.000 por persona. Debido a que los cupos son limitados, se requiere realizar una reserva previa.

Las entradas y la información sobre la experiencia están disponibles en el siguiente enlace: