“Un rebaño de cabras me salvó la vida tras pasar 3 días malherido y solo en la jungla”

“Sentía que tenía la camiseta mojada, pero no sabía de dónde venía el líquido”, le contó Segui al programa Outlook de la BBC. “Y cuando me toqué la cabeza, sentí como se me había desprendido parte del cuero cabelludo, como una banana pelada”

“Cuando subí los dedos un poco más, sentí un agujero en mi cabeza e inmediatamente pensé: voy a morir”.

Ensangrentado y con los dedos rotos después de su intento por frenar la caída, Segui pasaría 5 días perdido en las profundas selvas de Timor Oriental. Y su rescate sería uno de los más inusuales de todos, liderado por un grupo de cabras salvajes.

Segui contó sus experiencia en el libro Cinco Días en Timor.

Pero su historia de aventuras comenzó muchos años antes y muy lejos de Timor Oriental. Todo empezó en las calles -y los cielos- de París. Los cielos de la Ciudad Luz (El éxito le llegó cuando se presentó en el Estade de France, durante el mundial del ’98, disfrazado de Footix). (Foto de archivo)

Segui dice que su espíritu de aventura viene de cuando era un niño, cuando leía su libro favorito:”Dónde Viven los Monstruos”, de Maurice Sendak.

“Siempre me imaginé en un pequeño bote cruzando un mar y conociendo a estos monstruos miedosos y teniendo una fiesta con ellos”, le dijo a Outlook.

Cargado con sueños de aventuras, y frustrado por su vida en el colegio, Segui dejó los estudios a una temprana edad para unirse al circo, donde se convirtió en un acróbata profesional.

Llegó a ser tan bueno que fue parte de la inauguración del Mundial de fútbol que se celebró en Francia en 1998: su trabajo consistía en disfrazarse de la mascota del Mundial -un gallo llamado Footix- y permanecer en lo más alto del estadio de Francia durante los partidos.

Pero Segui dice que, a pesar del éxito y el reconocimiento profesional que le daba ser parte de uno de los eventos deportivos de mayor audiencia a nivel mundial, ese trabajo le hizo reflexionar.

“Parado en el techo del Stade de France, a 45 metros de altura, pensé: ‘Toda esta plata, todo este esfuerzo, toda mi vida, no los voy a dedicar sólo a grandes eventos, quiero hacer algo más’”.