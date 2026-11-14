Trabajaba en la municipalidad: ¿Quién es el hombre que agredió a Luis Slimming en Arica?

Nuevos antecedentes se conocieron sobre el hombre que agredió al humorista Luis Slimming durante una presentación en el Centro de Convenciones del Hotel Antay de Arica. Se trata de un joven de 26 años que trabajaba para la Municipalidad de Arica y que fue desvinculado de sus funciones después del incidente ocurrido la noche del jueves.

El atacante fue identificado mediante las iniciales R.J.F.P.A. y se desempeñaba en la unidad de servicios generales y gestión operativa del municipio.

Según informó Chilevisión, la Municipalidad de Arica decidió poner término anticipado a su contrato luego de conocerse la agresión al comediante.

De acuerdo con los antecedentes difundidos, el individuo no registra antecedentes penales y mantiene escasa información personal disponible en sus redes sociales. Entre los datos que comparte públicamente figura su interés por las artes marciales y otras disciplinas deportivas similares.

La agresión ocurrió mientras Slimming realizaba su espectáculo “Responsabilidad compartida” ante el público que había llegado hasta el recinto.

En medio de la presentación, el sujeto irrumpió inesperadamente en el escenario y comenzó a golpear al humorista, quien reaccionó intentando defenderse y respondiendo con golpes.

El incidente generó momentos de tensión entre los asistentes, algunos de los cuales intervinieron para separar al agresor del comediante.

Durante la jornada del viernes, el imputado compareció ante el Juzgado de Garantía, donde el Ministerio Público lo formalizó como autor del delito consumado de lesiones leves.

El tribunal decretó la prohibición de acercarse a Luis Slimming y estableció un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.

Hasta ahora, los antecedentes conocidos no permiten establecer qué motivó al hombre a subir al escenario y atacar al humorista.

Tras lo ocurrido, Slimming entregó nuevos detalles sobre la agresión y reconoció que nunca antes había enfrentado una situación similar.

“No lo esperaba y dije ‘oh, qué buena reacción tuve ahí’. Nunca me había agarrado a combos, entonces qué bueno que salí del paso. Igual quedé preocupado por el tipo, porque nunca supe qué le pasó por la cabeza”, señaló a Chilevisión.

El comediante también relató que inicialmente confundió al atacante con un integrante del equipo técnico del espectáculo.

“Uno estando en el escenario no ve mucho al público ni sus caras. Yo, al menos, trato de no mirarlo a la cara, por lo que me di cuenta (recién) cuando (mi agresor) ya estaba arriba del escenario. Yo dije ‘ah, es un sonidista, a lo mejor se escucha mal y me va a arreglar el micrófono’”, explicó.

Asimismo, contó que entre los asistentes había funcionarios de la Policía de Investigaciones que intervinieron después del ataque.

“Había gente de la PDI en el evento que fue de público y lo detuvieron. Gente me comentaba que el tipo tenía olor a alcohol, pero no sabría decir si estaba curado o no”, agregó.

Una de las testigos del incidente fue la influencer y maquilladora Cata Belén, quien compartió en Instagram su experiencia tras presenciar los hechos.

“Es la primera vez que vengo a un show de Luis Slimming y quedó la grande, todavía estoy como tiritando de lo que pasó”, manifestó.

La asistente aseguró que el ataque ocurrió al inicio del espectáculo y que no estuvo precedido por comentarios políticos del humorista.

“Fue al inicio del show, un tipo se subió al escenario y le pegó, nada más. No dijo ningún chiste de política, todos quedamos pal loly, en un momento me asusté porque pensé que podía traer arma o algo así”, afirmó.

También relató que Slimming intentó continuar con su rutina pese a haber sufrido rasguños y daños en sus lentes, aunque finalmente la presentación debió suspenderse.

Mientras continúa la investigación judicial, el imputado deberá cumplir la prohibición de acercarse al humorista. A ello se suma su desvinculación de la Municipalidad de Arica, que decidió terminar anticipadamente su contrato tras conocerse la agresión.