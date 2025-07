“Rata Blanca”: la historia del líder del Tren de Aragua que enfrenta dos pedidos de extradición desd

Varios investigadores dicen –a raíz de la fuga del sicario Alberto Mejía Hernández– que la ruta de los miembros del Tren de Aragua (TDA) que huyen de Chile buscando refugio está ya bastante clara: Estados Unidos, de preferencia el Estado de Texas.

Pese a las habituales restricciones de ingreso en las fronteras de ese país, incrementadas por las políticas impuestas por la administración de Donald Trump, sigue siendo el lugar hacia donde huye la mayoría de los miembros de la organización criminal transnacional, lo que se atribuye a tres motivos esenciales: el gran tamaño del país, la gran cantidad de población latina que hay y, por cierto, la instalación de las operaciones del TDA allá a contar de 2023, cuando varios de los líderes del grupo en Chile fueron trasladados a ese país, como si fueran los miembros de una empresa cualquiera, a quienes se les notifica de un nuevo destino.

Quizá el más conocido de ellos es Adrián Rafael Gámez Finol, “El Turco”, que fue detenido a fines del año pasado en Cameron, Texas, acusado de tráfico de migrantes. “El Turco”, un exmilitar que fue escolta de la hija de Diosdado Cabello, era una suerte de jefe de operaciones del TDA en Chile y en dicha calidad participó –entre otras cosas– en el secuestro del teniente Ronald Ojeda y también en uno de los quíntuples homicidios cometidos en Lampa contra miembros de la banda de “Los Orientales”.

Recién ayer la PDI y la Fiscalía Centro Norte dieron a conocer un operativo en el cual se detuvo a varios miembros de la célula dirigida por “El Turco”, que cometió dos secuestros en Chile en 2024, dirigidos por él. Uno de los integrantes de dicho comando secuestrador era, igual que su jefe, un exuniformado, que había pertenecido a un grupo antisecuestros de la Guardia Nacional Bolivariana.

El liberado

“El Turco” está a la espera de ser extraditado a Chile, por lo cual permanece detenido en EE.UU. Mejor suerte –aunque al inicio su futuro se veía muy negro– tuvo otro integrante del TDA que está acusado de pertenecer a la célula que operaba en Talca y que era dirigida por Cheison Guerrero Palma, el mediohermano del líder máximo del Tren de Aragua, Héctor “Niño” Guerrero.

Se trata de Yordano Contreras, que –como informó El Mostrador– está requerido en Talca por los delitos de secuestro y violación. A inicios de este año el equipo de la PDI que investiga al TDA en la capital de la Región del Maule lo ubicó en la ciudad de Dallas (Texas), por lo cual el fiscal Francisco Soto pidió la extradición del sujeto, la cual fue concedida por la Corte de Apelaciones respectiva. Gracias a la difusión roja realizada por medio de Interpol, Contreras fue detenido por el FBI, pero antes de que llegaran los documentos de la extradición –que son tramitados por la cancillería– el Gobierno de Estados Unidos lo puso en el avión en el cual mandaron a casi 250 supuestos miembros del TDA a la megacárcel de Nayib Bukele (el Cecot) en El Salvador.

Ante ello, la Fiscalía pidió una nueva orden de extradición, con el fin de que dicho país entregada a Contreras, pero en un plot twist propio de una serie de Netflix, Contreras ahora es un hombre que camina libre, puesto que la semana antepasada todos los presos enviados desde Estados Unidos al Cecot fueron canjeados por 10 estadounidenses que estaban en prisión en Venezuela.

Ante ello, Contreras fue enviado a su país de origen, donde no enfrenta cargo alguno. Fuentes del Ministerio Público indicaron que de momento no tienen información oficial acerca de su paradero –aunque no hay duda alguna en orden a que está en Caracas– y que se pedirá su extradición apenas se tenga dicha certeza.

Por cierto, Cheison Guerrero, quien vivió varios años en “La Pequeña Caracas”, en Santiago, también se fue a inicios de 2024 de Chile con rumbo al norte. Conocido como “Mexicali”, se cree que puede estar en México o también en Texas.

“Rata blanca”

Como ellos son varios otros los sujetos que han estado implicados en crímenes cometidos por el Tren de Aragua en Chile y que han llegado a Estados Unidos. El último de ellos es uno que, según fuentes policiales, tenía también un alto rango al interior de la organización, donde era conocido como “Rata blanca”, donde era uno de los brazos operativos de Larry Amaury Álvarez Núñez, el famoso “Larry Changa”, uno de los tres fundadores del grupo, quien también vivió en Chile y fue detenido el año pasado en Colombia.

Luego de dos años de investigación por parte de la Fiscalía de Los Vilos y la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), “Rata blanca” fue finalmente identificado como el venezolano Jorge Luis Montañez, de 36 años. En 2022 y 2023 participó en dos secuestros ejecutados en contra de una misma víctima, otro hombre venezolano, que residía en Los Vilos, por cuya liberación su familia pagó más de 100 millones de pesos en total.

De acuerdo con los testimonios de la víctima, “Rata blanca”, como le decían los demás, recibía instrucciones por medio de videollamadas del “Viejo Larry” (“Larry Changa”) y, además de ser quien dirigía todas las operaciones, fue quien cobró los rescates, por 70 millones de pesos la primera vez y por 31 millones la segunda vez.

Sin embargo, al indagar acerca del sujeto, el Ministerio Público descubrió que este no solo había sido identificado en forma previa, sino que había sido detenido y condenado en Maipú. En efecto, en febrero de 2022 personal de Carabineros controló un Toyota Corolla con vidrios polarizados que transitaba por avenida Lumen, encontrando al interior de este a “Rata blanca” y a otro venezolano, Anthony Viscaino Bolívar, ambos con situación migratoria irregular y sin licencia de conducir.

El auto, además, tenía un registro de placa patente extraviada, por lo cual los hicieron descender, a fin de revisar el número del chasis que se encontraba al interior del móvil, momento en que los policías descubrieron una mochila con 10 kilos de marihuana y 82 gramos de ketamina.

Ambos fueron condenados a cinco años, en un juicio abreviado, recibiendo el beneficio de la libertad vigilada intensiva. Por supuesto, no se presentaron ante Gendarmería ni fueron habidos por la policía en los domicilios que fijaron (en el caso de “Rata blanca”, en Chillán), ante lo cual a fines de 2024 se dictaron órdenes de detención en contra de ambos.

Asimismo, la Fiscalía Occidente pidió una nueva orden de detención respecto de Montañez y Viscaino, pero también solicitó su extradición a Estados Unidos, puesto que el departamento de Homeland Security (HS) de ese país informó que este registraba un domicilio en la ciudad de Houston, Texas.

“Rata blanca” también fue formalizado en ausencia en Los Vilos, donde también se pidió su extradición recientemente, al tiempo que se espera que se reanude el juicio en contra del grupo de secuestradores al que pertenecía, que comenzó hace dos semanas, pero se suspendió hasta el 22 de septiembre, debido a que uno de los imputados tiene una enfermedad infecciosa y se encuentra aislado.

Se trata del mismo caso en el cual –como dio a conocer este medio– cuatro de los imputados quedaron en libertad después que en una audiencia sus defensores ofrecieran pagar cauciones (fianzas) de 5 millones de pesos, tras lo cual se inició una investigación en contra del asistente de fiscal que acudió a la audiencia, el cual –además– fue despedido.

Por cierto, como lo evidencia la carpeta judicial, al menos en el caso de dos de los imputados, que volvieron a la prisión luego del escándalo, el tribunal les devolvió los 5 millones que nunca nadie preguntó cómo habían obtenido.