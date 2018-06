General (r) Blu por caso Huracán: "Siento mucha vergüenza por lo que ocurrió"

El general en retiro Gonzalo Blu, ex jefe de Inteligencia de Carabineros, investigado por la manipulación de pruebas en el marco de la Operación Huracán, admitió sentirse engañado y avergonzado por lo que ocurrió.

En entrevista con La Tercera PM, Blu asumió que tiene responsabilidad administrativa, mas no en ningún caso penal.

"Me siento engañado por algunos, defraudado por otros y siento mucha vergüenza por lo que ocurrió. Pido disculpas a todos los que fueron afectados. A todos, a todos", dijo.

El ex jefe de Inteligencia de Carabineros, quien el pasado miércoles declaró en calidad de imputado, es sindicado como el líder de una asociación ilícita que manipuló pruebas para inculpar a un grupo de comuneros mapuche con la quema de camiones en la macrozona sur. Blu será formalizado el próximo 9 de julio en Temuco.

También reconoció que nunca se capacitó en tecnología, y recalcó que se vio involucrado en esta situación "por ser buena persona y creer en mi gente. Ellos eran oficiales especialistas que trabajaron por años en esto".

"Si todos hubieran hecho lo que tenían que hacer, no me habría correspondido a mí hacerlo, no era mi responsabilidad. Si todos los funcionarios y estamentos hubieran hecho lo que correspondía, no habría pasado esto", añadió.

Respecto al software Antorcha, creado por Alex Smith, Gonzalo Blu concluyó en febrero que no existe. "sospecho que es mentira cuando se produce el allanamiento de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Temuco".

"De forma inmediata envío al director de Asuntos Internos. Después tuve la convicción de que era falso cuando dispongo al director de inteligencia policial que coordine con el FBI para que determinara si esta aplicación era o no efectiva. Se coordinó con los personeros del FBI, aceptaron, se oficializó, se le pidieron al señor Smith los códigos fuentes.Después de una semana, el 12 de febrero me informan que no fueron entregados y ahí llegó a la conclusión de que esto no existe. Ante eso solicito mi retiro al general director (Bruno Villalobos), no me lo acepta", dijo.