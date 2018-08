El emoturismo, la nueva tendencia al viajar

Un crecimiento cercano al 20% de chilenos viajando, especialmente al exterior, se espera para las próximas fiestas patrias debido a la cantidad de días feriados que se juntarán este año, señala Marcelo Pérez Castillo, director Para Chile de Assist Card. El especialista explica que cerca de la mitad de ellos se está inclinando por el “emoturismo” o turismo de experiencias, una tendencia que ya es definitivamente global.

“El tipo de experiencias buscadas son aquellas que no se viven o con las cuales no se tiene contacto donde uno está y que no son los típicos imperdibles de un lugar (subir la Torre Eiffel en París o visitar la Casa Blanca en Washington). Esta búsqueda va a depender de cada persona, como por ejemplo bucear en El Caribe, hacer trekking o andar a caballo en Cuzco, visitar museos en Italia, aprender la técnica de los telares en Guatemala o querer comer la mejor pizza de Nueva York o Buenos Aires”, explica el ejecutivo.

Cita el ejemplo de un famoso portal de arriendo de alojamientos privados que hace algunos años juntó a los viajeros con los guías, teniendo hoy la pestaña “experiencias” donde se puede buscar, en el lugar donde vayas, diferentes experiencias locales. “Cuando los usuarios evalúan en esta plataforma, no sólo tienen en cuenta el lugar que arrendaron, sino también la persona que se lo arrendó, dónde lo acompañó o qué le mostró”, dice.

"Los viajeros no sólo esperan distracción y descanso, quedándose quietos en un resort, sino también experimentar y conocer cosas”, agrega.

Entre los destinos por los que se están inclinando los chilenos para septiembre, los más lejanos son Europa y EE.UU. que entrarían apenas al otoño, por lo cual aún es agradable el clima. Después México, El Caribe en general, y en nuestro continente Argentina, Perú, Brasil, Colombia y Ecuador.

Ojo con Ecuador e Isla de Pascua

Respecto a Ecuador, país con destinos muy solicitados por los chilenos, como es el caso de Quito, Guayaquil, Cuenca y sobre todo Montañita, Islas Galápagos, el Amazonas y los Baños de Agua Santa, Pérez recordó que a partir del 10 de septiembre se exigiría la contratación de un seguro de salud obligatorio.

Ello es importante de tomar en cuenta, ya que en lo que va corrido de este año, al menos 1,1 millones de extranjeros han ingresado a ese país, evidenciándose así el creciente encanto que ejerce entre los turistas de la región y el mundo, entre ellos los chilenos, de los que sólo el año pasado viajaron para allá 48.700, siendo más de 28.200 los que lo han visitado el primer semestre de 2018 (lo que supone un 22,4% de crecimiento), según lo informado por la Junta de Aeronáutica Civil de Chile.

A nivel de nacional, en materia de pasajes aéreos, las preferencias se inclinan por lugares como Iquique, San Pedro de Atacama, La Serena, Temuco, Torres del Paine e Isla de Pascua. Para este último destino, hay que tener en cuenta la nueva normativa limitante del tiempo de estadía (30 días) y que exige pasajes de ida y vuelta tanto para extranjeros como para los chilenos.

“Es importante que los viajeros tomen en cuenta dos cosas: la primera de ellas, que no importando lo cerca o lejos que viajen, tienen que hacerlo protegidos con una buena asistencia, ya que los imponderables de viaje, de acuerdo a las estadísticas, suelen afectar al 50% de los viajeros, siendo los más recurrentes problemas de salud (85%), extravío de equipaje y documentos y atrasos o cancelaciones de vuelo, entre muchos otros”, subraya Marcelo Pérez Castillo.

Prevenir el colapso del aeropuerto

Añade que lo segundo a considerar es, que al haber tanta gente viajando, nuestro aeropuerto colapse, ante lo cual es prioritario tomar medidas como hacer el chequeo on line antes de llegar al counter o que el transporte que usen para llegar al aeropuerto los deje y no estacione, ya que el ingreso puede ser caótico. También, en lo posible, que no vaya la familia a despedir a los viajeros para evitar atochamientos.

Respecto al equipaje, cuidarse de no llevar elementos peligrosos y que se midan los tamaños y peso de las maletas y equipaje de mano, ya que las compañías aéreas están muy estrictas en esa materia. Es aconsejable a su vez que al armarlas dejen espacio suficiente para traer souvenirs u otras cosas que se compran en viaje, y no llevar artículos de tocador y aseo en envases de más 100 ml, como por ejemplo jabones, desodorantes, cremas, lociones o colonias.

Como precaución, sobre todo si hay destinos con conexión entre medio, o si se va a tomar un crucero, llevar siempre a la mano una muda de ropa, para estar preparados en caso de que la maleta se pierda.

En cuando a salud, manejar el jetlag en caso de cambio de horario y consumir líquidos, especialmente agua, para hidratación durante el vuelo. “Hoy es muy práctico llevar una botella vacía, ya que pasa los controles sin problemas, y llenarla después con agua de la llave”, indica el director para Chile de Assist Card.

“También -concluye- es recomendable hacer ejercicio en vuelos de más de 6 horas para evitar trombosis y para las personas que tienen problemas con su presión arterial, viajar con medias especiales”.