Duclós apunta a resabios del “nazismo” en oposición republicana a su muestra de arte en Vitacura

Una fuerte polémica se armó en la comuna de Vitacura, debido a una muestra del artista Arturo Duclós, que fue acusada de ser “octubrista” por representantes del Partido Republicano, a pocos meses de cumplirse cinco años del estallido social.

Se trata de la exposición “Una vida”, en la cual Duclós reflexiona sobre los últimos cincuenta años de Chile, y que se exhibe en Lo Matta Cultural (Av. Pdte. Kennedy 9350), inaugurada esta semana y que se podrá visitar hasta el 30 de junio.

Diecisiete obras, realizadas entre 2020 y 2024, componen este recorrido que incluye quince pinturas digitales, una instalación y un video, y que se instaló allí tras ganar un concurso.

Según la información oficial, los trabajos fueron confeccionados especialmente para la exhibición. Se acercan a diversos episodios y experiencias de vida de Duclós, que se relacionan con problemáticas como la discriminación social, de género y diferencias ideológicas, entre otras.

Fotografías familiares y de viajes, objetos personales, registros del estallido social de 2019, capturas de redes sociales, fragmentos de muebles, cajas de madera, objetos de plástico, vallas metálicas que simulan una barricada y piedras repartidas por el suelo que recuerdan la crisis social, son parte de la muestra “Una vida”.

Críticas

Sin embargo, la inclusión de alusiones al estallido, como la frase “esto no prendió”, causó duras críticas. Por ejemplo, el diputado Cristián Araya (Republicanos), a través de X calificó la obra como una “apología octubrista” e, incluso, señaló que oficiaría a la administración de la alcaldesa Camila Merino. Además pidió explícitamente poner fin a la muestra.

“La llegada de la estética violentista al Centro Cultural Lo Matta es la coronación de un largo proceso de abandono de la cultura por parte de nuestra elite, que sigue abrazando la tecnocracia y después lamenta los estallidos que orquesta la extrema izquierda”, dijo por su parte el concejal Felipe Ross (Republicanos) a La Tercera.

Sin embargo, lo más álgido se vivió al interior del Concejo Municipal de este miércoles. Allí la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), se refirió a la muestra.

“No podemos censurar”

“Esta es una muestra que ganó un concurso abierto y fue elegida por un jurado experto. La muestra es sobre la vida de este artista, sus experiencias personales y cómo ve Chile desde su óptica, de su propia biografía. Arturo Duclós es un artista chileno de gran trayectoria, tanto en Chile como en el extranjero. Yo creo que es importante que como Corporación Cultural no podemos censurar el arte”, expuso la alcaldesa.

Luego agregó que “se pueden precisar los focos, se pueden precisar los ámbitos que abordemos en el futuro. Y es un trabajo de qué queremos, dónde queremos invertir en arte, dónde queremos invertir en cultura, es un trabajo que vamos a hacer con el directorio”.

Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por todos los presentes, como el propio concejal Ross.

“Usted resolvió jugarse por una defensa corporativa en lugar de reconocer el error. Y yo le dije ese mismo lunes que no me iba a callar. Yo le dije, y aquí estoy para decirle exactamente lo que le dije que iba a decir, estaba todo avisado, alcaldesa”, afirmó.

Agregó que Duclós “se está dando el gustito de plantear una visión sesgada y parcial de lo que ocurrió en la historia reciente de Chile”. A su juicio, “si el artista quisiera mostrar lo que en verdad pasó los últimos 50 años, y en particular lo que pasó en esa época, mostraría el contexto y mostraría que aquí hubo terrorismo”.

El concejal aseguró que “no me parece, en lo más mínimo, la cultura violenta que usted está promocionando en nuestro municipio (…). Mi pregunta, alcaldesa, es cómo esa basura logra la calificación máxima”. Y preguntó: “¿Esto representa o no la línea editorial de la municipalidad o no? Es súper simple y directa la pregunta”.

Apelación

En el marco de la polémica, ahora un grupo de vecinos pretende acudir a la Contraloría General de la República.

La acción se realizaría este viernes a través del abogado Raúl Meza –conocido por ser defensor de represores de la dictadura, varios de ellos cumpliendo condena en Punta Peluco por terrorismo de Estado– y exprecandidato a alcalde de la comuna. El objetivo sería que “se evalúe la legalidad de esta asignación de fondos a esta exposición de arte por parte de la Corporación Cultural de Vitacura. Queremos que se investigue respecto al comité externo que se contrató para estos efectos, cuáles son los requisitos que se pidieron, quiénes fueron los postulantes y cuáles fueron los fondos que se asignaron para este efecto”.

El abogado además señaló que están reuniendo las firmas para presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, “porque estimamos que aquí se está vulnerando y se está transgrediendo la integridad psíquica de los vecinos de Vitacura al no ser consultados sobre la exposición cultural que se está haciendo en el Centro Cultural, ya que no existe ni un representante de los vecinos en la corporación, ni en este comité externo que se contrató para estos efectos, donde se haya pedido la opinión de los vecinos para llevar a cabo esta exposición”.

Los vecinos ademas convocaron a una protesta en la muestra para este sábado.

“Controversia tontorrona”

Sin embargo, en el mundo del arte le bajaron los humos a la polémica. Alex Chellew, presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH), señaló a El Mostrador que se trata de una “controversia tontorrona”.

“Todo ejercicio artístico es político, inserto en el desarrollo de una sociedad y ejecutado por individuos que participan en ella. Más allá de lo meramente coyuntural en período de crisis sociales, la política aparece, por ejemplo, en ciertas decisiones estéticas o de circulación de prácticas artísticas que definen un mapa de la visualidad actual”, explicó Chellew.

En tanto, el propio Arturo Duclós habló de “reacciones desmedidas desde el mundo republicano”, que “sitúan el debate político de la extrema derecha en una infantilización de la cultura y me recuerdan los años del nazismo cuando denigraron el arte moderno porque Hitler era un artista frustrado”.

“Creo que estos berrinches solo ayudan a profundizar el clima de odio que trata de generar la extrema derecha. Es algo impensable en Chile censurar una muestra de arte por diferencias políticas, eso habla muy mal del estado de nuestra democracia”, afirmó el artista a este medio.

“Mi exposición plantea preguntas de cómo salir del odio y apunta a poner en evidencia ambas caras de la moneda. Me llama la atención cómo los medios de comunicación opinan libremente sin ver la exposición y apuntan a disminuir el poder del arte para situar estos temas en la esfera pública, apuntando al origen del financiamiento, más que al trasfondo de la creación y de los mensajes que quiero transmitir”.

Transdisciplinar

En el marco de la inauguración, Duclós había señalado que se trataba de “un trabajo transdisciplinar, que si bien, tiene la visualidad como principal soporte, considera la narrativa, la ficción, los aspectos documentales que narran y ponen en presencia el rol del sujeto/artista como testigo del tiempo. De allí que las historias que se entrelazan, a veces saltan de una obra a otra y van creando un tejido narrativo en el conjunto”.

“Más que una crítica cultural hacia nuestra fragmentada y fragilizada situación política y social, pretendo hacer desde el arte y mi biografía, un crudo análisis sobre dónde estamos, para poner en perspectiva que aquí no hay buenos y malos, sino problemas profundos de frustración, intolerancia, miedo y deshumanización, que nos han llevado como país a un desmembramiento social, por el escaso espesor cultural que hemos podido desarrollar como sociedad”, enfatizó el artista quien según sus palabras busca ofrecer una visión emocional que refleje la falta de un proyecto cohesivo, en un país dividido por ambiciones políticas y la ausencia de un plan concreto.

“Ha sido este estado de cosas lo que ha generado una gran desazón y división social que arrastramos en la actualidad, sin poder remontar en un proyecto de recomposición como sociedad. Para ello es fundamental recurrir al pasado y al presente, sin nostalgia, para enmendar y restaurar, como proyecto, el diseño de una sociedad sana a futuro”, escribió.

Una división que sin duda, como muestra la polémica, aún perdura.