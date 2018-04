El Coachella 2018 cerró este domingo sus puertas después de tres intensas jornadas de música, con actuaciones estelares como las de Beyoncé, Post Malone o The Weekend. Pero como cada año, no solo la parte musical del evento se roba las portadas y los comentarios, el exclusivo festival californiano se transforma también en una pasarela para las celebridades más importantes, desde poderosas modelos a instagramers llegan con espectaculares looks que muestran, a veces sin buscarlo y a veces muy estudiadamente, las tendencias de moda para los próximos primavera-verano.

Coachella se ha transformado en el escaparate perfecto de lo que veremos en pocos meses en otros festivales, eventos o incluso en las calles. Y este año dominaron el sportie, el pelo rosado y un inesperado crochet.

La top model Alessandra Ambrosio, influyente de la industria y también ángel de Victoria’s Secret, llegó al Coachella con la maleta llena de tendencias y hits de estilismo. Su look más comentado y aplaudido ha sido esta combinación de shorts de crochet y top denim.

La Barbie de América no podía faltar a su festival favorito. Paris Hilton ha lucido varios estilismos a lo largo del evento musical. Con aires hippies e ibicencos, la heredera del imperio hotelero se ha rendido al crochet, las transparencias y los volantes.