Se agradece la importancia y urgencia que el gobierno de Sebastian Piñera ha otorgado a protección de los niños y sus familias, sin embargo, como Fundación tenemos preocupación de no ver: Representación jurídica a los niños, ausencia de Protección administrativa y la ausencia de reunificación familiar.

Hoy en Chile si una persona es acusada de un delito, el Estado le otorga un abogado gratuito, (Defensoría penal pública), pero un niño solo cuenta con abogado en la figura del Curador ad-Litem, (programas P.R.J. de SENAME) se calcula que solamente un 20% de los niños accede a esta representación jurídica y que estos muchas veces no se comunican con el niño o existe escaso seguimiento, de esto último se ha referido la jueza Monica Jeldres.

El gobierno de Michelle Bachelet no consideró la protección administrativa y al parecer el actual presidente tampoco acogerá esta solicitud que en su momento vino incluso de los (en ese momento) diputados Monckeberg o Nogueira, cuando hablamos de esto nos referimos a la deuda que tiene el ministerio de vivienda, salud, educación entre otros.

Respecto de la reunificación familiar, la Fundación San Carlos de Maipo, aplicó este tipo de trabajo de manera empírica aplicando la metodología NCFAS-G, donde el 70% de las familias se recuperó y donde podemos ver que la familia puede ser un factor protector si trabajamos con ella, se puede medir el cambio en el bienestar del niño a través del tiempo con instrumentos estandarizados y validados internacionalmente. Según el propio SENAME, el número de niños que han sido declarados susceptibles de adopción ha disminuido en un 44,7% entre 2012 y 2016, bajando de 680 a 376 casos.

Esperamos que la discusión se de en el marco de aplicación de Derechos Humanos para los niños y sus familias, esperamos que así como escucha a los especialistas, también se escuche la opinión de los niños y sus familias, que son los finales y reales usuarios de estas políticas públicas y es precisamente a estos los que no se les consulta.

Al 30 abril de 2017 se encontraban 891 niños en residencias CREAD (administración directa de SENAME, mientras que 5.539 estaban en residencias de privados (los conocidos OCAs), con un total de 6.430, según informa SENAME. Hoy existen 1.263 tipos de programas de SENAME y lo preocupante es que nadie se ha preocupado de medir su impacto, su costo/beneficio y no sabemos si estos están teniendo repercusiones negativas o positivas en los niños, aunque lo que hemos visto en la opinión pública deja ver cuáles son las repercusiones que están dejando.

Preocupa que en la mesa de Infancia del gobierno no haya organizaciones de la Sociedad Civil independientes (que no sean prestadoras de servicio del Estado), muchas veces las ONGs que nos auto gestionamos, no somos consideradas y solo se invita a estas otras que son Sociedad Civil, pero que al ser prestadores de servicio, legítimamente o no, tienen intereses distintos a los ciudadanos que fiscalizamos y tenemos un rol crítico.

Esperamos que la discusión se de en el marco de aplicación de Derechos Humanos para los niños y sus familias, esperamos que así como escucha a los especialistas, también se escuche la opinión de los niños y sus familias, que son los finales y reales usuarios de estas políticas públicas y es precisamente a estos los que no se les consulta.

De todas maneras seguiremos haciendo gestión legislativa para incidir en las indicaciones de los Proyectos de Ley y así poner un granito de arena, desde la plataforma del ciudadano corriente, que tiene mucho que aportar, que anda en metro, va a las marchas y se acongoja con esta tremenda realidad.