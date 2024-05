Becas Junaeb 2024: ya puedes revisar los resultados con tu RUT

Desde el miércoles 8 de mayo, los resultados de las Becas Junaeb 2024 están disponibles para los postulantes de educación básica y media, así como para los renovantes de todos los niveles (básica, media y superior).

El programa de Becas Junaeb 2024 tiene como objetivo respaldar a estudiantes de todos los niveles durante su formación, garantizando su permanencia en el sistema educativo a través de ayudas económicas.

Revisa a continuación más detalles sobre los resultados de las Becas Junaeb 2024.

Conoce quiénes pueden consultar sus resultados

Siguiendo lo mencionado previamente, a partir de este miércoles 8 de mayo, los siguientes grupos pueden consultar los resultados de las Becas Junaeb 2024:

Renovantes : todos los niveles (básica, media y superior).

: todos los niveles (básica, media y superior). Postulantes: básica y media.

¡Mucho ojo! 👀 ¡Ya están disponibles los resultados para postulantes y renovantes (básica y media) del Programa Hogares Estudiantiles de JUNAEB! 📲 ¡Ingresa al sitio web de @JUNAEB, ingresa tus datos y revisa! 🖥️ Lee más 👉 https://t.co/300m4BezeV. pic.twitter.com/7ripOIClME — ChileAtiende Oficial (@ChileAtiende) May 8, 2024

Fechas importantes de las Becas Junaeb 2024

Según Junaeb, las próximas fechas para conocer los resultados de las becas son:

Renovantes y postulantes (todos los niveles): 7 de junio del 2024

Renovantes y Postulantes (todos los niveles): 5 o 7 de julio del 2024 (depende de la beca)

Resultados disponibles de Becas Junaeb 2024

Los resultados de las siguientes Becas Junaeb 2024 estarán disponibles para aquellos que renuevan en todos los niveles, así como para los postulantes de básica y media:

Beca Aysén

Beca Patagonia Aysén

Beca Magallanes

Beca Presidente de la República

Beca de Apoyo a la Retención Escolar

Programas Especiales

Beca Residencia Indígena

Beca Vocación de Profesor

Beca Universidad del Mar

Beca de Mantención Educación Superior

Beca Indígena

Beca de Integración Territorial

Beca Polimetales

Además, los postulantes de educación superior podrán consultar los resultados de las siguientes becas de hogares y residencias:

Programa Residencia Familiar Estudiantil

Hogares Junaeb

HINS

Beca Residencia Insular

Consulta si has sido beneficiario/a de las Becas Junaeb 2024

Para verificar los resultados de las Becas Junaeb 2024, accede al sitio web de la entidad (haz clic AQUÍ), introduce tu RUT junto con el año de postulación y haz clic en “Buscar”.

Porqué no recibiste la beca Junaeb 2024

Según Junaeb, si no has recibido la beca es porque no cumples con los requisitos. La institución te insta a revisar más información sobre el tema en el siguiente enlace. https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2024/01/Manual-de-asignacion-de-beneficios-2024.pdf