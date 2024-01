ClicAM 11 Ene: Ministra Tohá: “La realidad de Chile, en seguridad, no es la realidad de Ecuador”

1.- Ministra Tohá: “La realidad de Chile, en seguridad, no es la realidad de Ecuador”

Tras los violentos hechos registrados en Ecuador en los últimos días y que conmovieron a la opinión pública nacional e internacional, son diversas las reacciones del mundo político y los analistas que buscan un punto de comparación entre lo que pasó y la situación que estamos viviendo en Chile con el aumento de hechos delictuales con altos niveles de violencia. Es en este marco, que la ministra de Interior afirmó que lo que se vive en ambos países no es similar. Esto, pese al llamado de varios expertos a tener cuidado con la situación que está ocurriendo hoy en las cárceles chilenas y con el crimen organizado y la violencia.

2.- Hoy formalizan a Concejala Paz Fuica Contreras por caso Convenios

La Policía de Investigaciones detuvo a Paz Fuica Contreras, concejala de Antofagasta, quien se encuentra imputada en el Caso Democracia Viva y hoy durante la mañana será formalizada. Así, Fuica es la tercera persona detenida en este caso y se suma a Daniel Andrade y Carlos Contreras.

3.- RN: Tribunal supremo abre causa con Ossandón y Codina

El Tribunal Supremo de Renovación Nacional abrió de oficio una causa en contra del senador Manuel José Ossandón y del alcalde Germán Codina. Esto por el conflicto público por la disputa de la alcaldía de Puente Alto. Ossandón apoya al concejal Felipe Ossandón, su sobrino. Mientras que Codina respalda a la exintendenta y ex ministra Karla Rubilar.

4.- 4 nuevos ministros para el Tribunal Constitucional

Tras una intensa discusión, la Sala del Senado ratificó con 36 votos a favor las propuestas de nuevos ministros integrantes del Tribunal Constitucional. Se trata de los abogados Catalina Lagos Tschorne, Héctor Mery Romero, Alejandra Precht Rorris y Marcela Peredo Rojas. De esta manera se logra completar al TC, que está integrado por diez ministros que duran nueve años en sus cargos. En este caso Lagos y Mery fueron propuestos por el Senado, mientras que Precht y Peredo por la Cámara de Diputados.

5.- Asociación de Diplomáticos cuestiona designación de ex ministro

La Asociación de Diplomáticos de Carrera cuestionó la designación del ex ministro de obras públicas, Juan Carlos García, como nuevo embajador de Chile en Canadá. A través de un comunicado, aseguraron que aunque respetan “la autoridad y competencia presidencial, “La nominación de personas que no pertenecen al Servicio Exterior impacta negativamente en el quehacer de las relaciones internacionales de Chile, asegurando que “el nombramiento de personas no idóneas ha conllevado demandas contra el Estado de Chile por parte de personas en la función de embajador”, recordando el caso de Susana Herrera la ex embajadora en Inglaterra que tras su salida, demandó al estado de Chile por materias laborales.

6.- La FIFA sanciona a Chile por comportamiento de hinchas

El Comité de Disciplina de la FIFA sancionó a Chile con la limitación del aforo en un 50% para el próximo partido por las clasificatorias contra Bolivia y al pago de una multa de 86 millones de pesos. La medida se toma por el comportamiento discriminatorio de la hinchada nacional en los partidos contra Colombia en septiembre, y contra Perú en octubre. Pero Chile no fue el único en recibir sanciones. Argentina, Colombia y Uruguay también deberán ajustar el aforo en sus próximos encuentros.

7.- Crisis en Ecuador: 329 detenidos y 5 muertos

En Ecuador, las Fuerzas Armadas de ese país anunciaron la detención de 329 personas en medio de la vigencia del conflicto armado interno. El jefe del comando conjunto, el almirante Jaime Vela, dijo que en operaciones entre las fuerzas armadas y la policía fueron rescatadas 41 personas que permanecían como rehenes y que se logró la recaptura de 28 presos fugados. En su reporte, detallo que hay un militar herido por una acción no vinculada con los enfrentamientos a delincuentes y que entre las filas de la policía hay dos muertos y un lesionado en estado crítico por heridas de bala.

8.- Argentina: FMI respalda con fondos políticas del gobierno

Tras alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina dispondrá de unos 4.650 millones de dólares, para pagar vencimientos de deuda. De acuerdo al ministro de economía, Luis Caputo, este no es “un acuerdo nuevo”, sino que el Ejecutivo de Javier Milei intentó “reflotar” el ya existente porque lo otro “hubiera implicado mucho mayor tiempo”. De acuerdo a un comunicado del equipo del FMI se estimó que el Gobierno de Milei actuó “de manera rápida y decisiva para desarrollar e implementar un sólido paquete de políticas con el objetivo de restaurar la estabilidad macroeconómica” ante la “grave desviación” del programa, en alusión a la Administración anterior.