ClicAM: Senado despachó ley corta de Isapres con mutualización: Oficialismo anuncia recurrirá al TC

Senado despachó ley corta de Isapres con mutualización: Oficialismo anuncia que recurrirá al TC

El Senado despachó a segundo trámite la propuesta de ley corta de Isapres, por lo que la iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados con la mutualización de la deuda y el alza de precios base en los planes.

La aprobación, sobre todo de la mutualización, generó una fuerte polémica. Desde la derecha la calificaron como una buena noticia y una estabilidad financiera al sistema al acotar las obligaciones determinadas por la Corte Suprema.

Sin embargo, desde el oficialismo fueron muy críticos con lo aprobado, el senador Juan Ignacio Latorre anunció que recurrirán al Tribunal Constitucional para eliminar el articulado referido a la mutualización. “Lamentablemente”, dijo” la derecha regaló un perdonazo a las Isapres rebajando la deuda de 1.100 a 470 millones de dólares”. “Mutualizar la deuda de las ISAPRES, que rebaja y la perdona en varios cientos de millones de dólares, va en contra del fallo de la Corte Suprema y es inadmisible”, añadió el parlamentario.

El Presidente de la Comisión de Salud del Senado, senador Juan Luis Castro, sostuvo que la oposición usó “una estrategia tendiente a ganar por la vía de la admisibilidad” con el fin de conseguir la aprobación de la mutualización de la deuda, acusando que de esta forma se les “dio un espaldarazo” a las isapres.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo ya adelantó un rechazo al artículo. La presidenta de la comisión de salud de la corporación Ana María Gazmuri, dijo que es “Impresentable también que algunos senadores de oposición señalen que no existe deuda y que los fallos de la Corte Suprema son “ilegales”.

Caso Convenios: Ahora revelan audios de Tatiana Rojas a Carlos Contreras

El caso Democracia Viva no deja de rondar los pasillos de La Moneda. Un nuevo reportaje de Canal 13, emitido la noche de este lunes, reveló nuevos mensajes entre la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas y el exseremi, Carlos Contreras, esta vez con audios. En la comunicación revelada, se da cuenta de que el mismo día que el medio TimeLine hizo público el caso Convenios, hubo instrucciones de parte de la exsubsecretaria a Contreras para manejar la crisis que se avecinaba.

Diputada Schneider no se hizo test de drogas “No tengo nada que ocultar”

Si bien ya se va aclarando la situación que terminó con el diputado Nelson Venegas dando positivo al test de drogas hecho por la cámara de diputados, todavía hay una polémica, pero esta vez es en torno a la diputada Emilia Scheider. De los 51 parlamentarios seleccionados para tomarse el test, ella fue la única que no se presentó a la toma de muestra, señalando que no tenía nada que ocultar y no estar disponible para el show. La parlamentaria sí se había preesentado la vez anterior, pero en esta ocasión no quiso hacerlo.

Respecto de qué consecuencias tiene para la parlamentaria, el secretario general de la cámara señaló que solo una multa. En tanto al diputado Venegas, tiene que entregar en los próximos días sus antecedentes como las cuentas corrientes que tengo a su nombre y todo moviemiento por sobre 800 UF deberá ser informado a la comiisón de ética.

Contraloría asegura que no hubo omisión de los ministros por comidas en casa de Zalaquett

La Contraloría le dio un respiro al Gobierno del Presidente Boric, y aseguró este lunes que no hubo omisiones respecto de la Ley de Lobby en las reuniones que tuvieron distintos ministros en la casa del exalcalde La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett.

Esta polémica, que provocó criticas al Ejecutivo, se destapó luego de las reuniones que sostuvieron los ministros de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Economía, Nicolás Grau; de Medio Ambiente, Maisa Rojas; de Trabajo, Jeannette Jara; de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; y de Interior, Carolina Tohá.

Contraloría determinó que en las reuniones no “se configuran algunas de las exigencias legales y reglamentarias para considerar que las citadas actividades constituirían lobby”.

Sernac oficiará a Stanley por presencia de plomo en sus productos

El Sernac anunció que oficiará a la marca estadounidense, Stanley, tras conocerse la presencia de plomo en sus productos, principalmente en sus vasos térmicos.

El oficio llega luego que la marca norteamericana revelara que en el proceso de fabricación de sus productos, utiliza “un pellet estándar de la industria para sellar el aislamiento al vacío en la base de nuestros productos; el material de sellado incluye algo de plomo”.

Sin embargo, la empresa sostuvo que, “una vez sellado el producto, dicha área que contiene plomo se cubre con una capa duradera de acero inoxidable, lo que la hace inaccesible a los consumidores”, recalcando que no existe el contacto del plomo con sus clientes y consumidores.

Esta noticia alertó al mundo, puesto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya alertó previamente sobre la toxicidad del plomo en la salud de las personas.

María Corina Machado dice que competirá pese a impedimento

A dos días de ratificada la inhabilitación de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, el Gobierno de Chile expresó expreso su “preocupación por la situación que afecta a líderes políticos de la oposición venezolana que podrían verse impedidos de participar en las próximas elecciones presidenciales de ese país”.

Sobre el tema, la líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este lunes que competirá en las presidenciales de este año como candidata del mayor bloque antichavista, pese a la sentencia publicada el viernes en la que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó que está impedida para participar en comicios hasta el año 2036.

“Quiera o no quiera Maduro, se va a medir conmigo y lo vamos a derrotar en elecciones presidenciales”, dijo la exdiputada, que descartó la posibilidad de que alguien la sustituya como candidata

Milei: 36,2% de los argentinos aprueba gestión de su gobierno

En Argentina, una encuesta a nivel nacional reveló que actualmente el 36,2% aprueba la gestión del gobierno del presidente Javier Milei y que la desaprobación alcanza al 52,8%.

El sondeo deja entrever que la fuerte alza de precios y el ajuste en general de la economía está debilitando la imagen de Milei. Para muchos analistas, el gobierno del libertario argentino tiene un error de concepto que también tuvieron los mandatos de los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández: sobreestimar el apoyo de la gente y su tolerancia a las malas noticias.

