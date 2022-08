Senador Latorre y la presión de senadores:"Advirtieron que si no se incluía el sistema político, el acuerdo finalmente no se firmaría"

Continúan las repercusiones por el bullado acuerdo de reformas a la propuesta de nueva Constitución firmado este jueves por los presidentes de los partidos de ambas coaliciones de Gobierno. Después de las declaraciones del timonel del PC, Guillermo Tellier, en torno a que no se puede garantizar que estos cambios se concreten, un nuevo golpe al oficialismo provino desde Contraloría, cuando este viernes respondió a un oficio enviado por diputados DC que objetaba el rol del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, como "articulador" de este acuerdo, estableciendo que con este hecho, estaba faltando a la prescindencia, de cara al Plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Después de que la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, enfatizara en que no se trata de una falta a la prescindencia, uno de los partícipes de estas conversaciones, el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, dijo que "la propia Contraloría reconoce que el ministro Jackson ha actuado con completa legalidad, él siempre ha dicho que está dispuesto a recibir las propuestas de todas las fuerzas políticas, vengan de donde vengan. Nosotros los partidos oficialistas ya nos pusimos de acuerdo en un ejercicio de unidad y le entregamos las propuestas al Gobierno. Sospecho que el Rechazo no ha podido llegar a acuerdo y enviar sus propuestas ya que no tienen nada relevante que ofrecer al país".

En torno a las razones por las cuales los partidos oficialistas deciden finalmente cuadrarse en un acuerdo de reformas, el timonel de RD agregó que "el Presidente Boric fue claro en señalar que en caso de que gane el Rechazo, se debe instar a un nuevo proceso constituyente desde cero. Ahora, seguía vigente la pregunta por qué ocurre si gana el Apruebo, y obviamente hay que elaborar una hoja de ruta de implementación y de prioridades y temas que se deben aclarar, y en eso, ésta propuesta de los partidos oficialistas ayuda en esa dirección. Esto documento busca que la ciudadanía pueda aprobar con certezas”.

El senador por la región de Valparaíso aseguró que las conversaciones al interior del oficialismo venían generándose hace algunas semanas, donde por un lado el Socialismo Democrático "intentaba incluir su Apruebo con apellidos", y en Apruebo Dignidad- específicamente en el Frente Amplio- estaban por una lógica de "Aprobar para implementar", poniendo énfasis en el mandato de leyes de normas interpretativas y de implementación legislativa, cuya discusión se dará a partir del 5 de septiembre en el Congreso. En ese sentido, Latorre agrega que detrás de este acuerdo, está en consideración el capítulo 11 de la nueva Constitución, que establece una serie de mecanismos para reformar la propia Constitución, "donde hay iniciativa legislativa, iniciativa presidencial, iniciativa popular- con ciertos quórums, de 4/7 más plebiscito en las reformas sustantivas-". Es decir, el parlamentario defiende la idea de que se trata de un "texto flexible".

En cuanto a las complejas negociaciones que confluyeron finalmente en el acuerdo firmado este jueves, el presidente de RD aseguró que existieron momentos de tensión, como por ejemplo que "Apruebo Dignidad no quería tocar el sistema político, pero existió presión de algunos senadores, advirtiendo que, si eso no se incluía, el acuerdo finalmente no se firmaría". Al respecto, agregó que "los partidos no son monolíticos hacia dentro", y que en el proceso de discusión "no todo Socialismo Democrático estaba cuadrado con todas sus propuestas, había matices al interior de esa coalición, y pasaba lo mismo en Apruebo Dignidad".

Además, puntualmente sobre las atribuciones de la Cámara de las Regiones- uno de los puntos más complejos de la discusión interna y que fue resistido hasta el final por el Frente Amplio y el PC- Latorre agrega que "han existido senadores de diferentes sectores que han señalado que no les gusta el cambio y que están por reponer el Senado, y han habido presiones en ese sentido. Ahora, por cierto, había sectores que decían que había que incluir más atribuciones, pero en ningún caso fue el punto que pusiera en peligro la negociación".

El detalle del tenso debate por el acuerdo oficialista

Sobre el desarrollo de las conversaciones entre las diferentes tiendas políticas de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, el único senador representativo del Frente Amplio asegura que "hubo momentos de tensión y de distancia, considerando también que nos apremiaba llegar pronto a un acuerdo, y que se trata de una discusión que es entre cúpulas políticas, sobre cuestiones que muchas veces no le importan mucho a la ciudadanía, y que se dan precisamente en la recta final de la campaña”.

Precisamente, en torno a las inquietudes que surgen en torno al equilibrio del nuevo sistema político que forma parte de la propuesta constitucional, Latorre precisa que en caso de ganar el Apruebo, éste recién se va a implementar en 2026, con la disolución del actual Congreso. En ese sentido, el presidente de RD recuerda que hubo negociaciones respecto a las eventuales atribuciones de la Cámara de las Regiones- que reemplazaría al actual Senado- y que con este acuerdo convenido por todos los partidos oficialistas, se firma un compromiso por hacer un análisis respecto de todo el sistema político, incluyendo estos nuevos órganos y a los poderes constituidos. "Es una discusión para la cual tenemos tiempo, donde todos los partidos tienen derecho a presentar sus propuestas de reforma, y ya lo veremos en su momento”.

Pero no solo materias relacionadas con sistema político fueron parte de las bulladas negociaciones oficialistas. Según detalla el senador por la región de Valparaíso , "hubo líneas rojas por parte de ambas coaliciones", con momentos de tensión, pero donde finalmente lograron llegar a un consenso. Eso sí, Latorre advierte que sistema político no fue el único tema neurálgico al interior de este acuerdo: "Hubo otros temas que no quedaron incluidos, como por ejemplo el tema del aborto, donde algunos sectores eran partidarios que incluirlo entre las reformas, y otros decían que esta era una discusión que hay que dar con el movimiento feminista, y no arrogarnos los partidos esa decisión, donde mayoritariamente somos hombres. Eso quedó fuera, pero fue uno de los temas de discusión”.







Finalmente, sobre el complejo proceso que vendría después del 5 de septiembre, con un hipotético triunfo del Apruebo, el timonel de RD cree que "la implementación de la nueva Constitución implica un cambio de paradigma y una nueva gobernabilidad transformadora". Además, y desestimando diferencias estructurales entre ambas coaliciones oficialistas, que pongan en jaque la gobernabilidad del Ejecutivo, el parlamentario asegura que "nuestro adversario es la derecha, y a ellos debemos interpelar. Entendiendo que atemorizan a la gente, le desinforman, con el objetivo de defender un modelo de Constitución heredado de la dictadura, y no quieren cambios de fondo. La derecha está escondida en esta campaña, porque al parecer los rostros del Rechazo son los ex concertacionistas que están por esa opción, y las figuras de la derecha- como Sebastián Piñera o José Antonio Kast- tratan de estar lo más escondidos posibles. Ese es nuestro adversario real, y sabemos que buscan generar temor y confusión en la ciudadanía, con el objetivo de postergar la crisis social que precisamente dio origen a este proceso”.