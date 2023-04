Expresidente Piñera ha declarado por más de seis horas ante fiscal Chong por investigación sobre delitos de lesa humanidad durante estallido social

En calidad de imputado, el expresidente Sebastián Piñera se encuentra declarando ante la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, a raíz de la investigación por delitos de lesa humanidad ocurridos en el contexto del estallido social.

Esta es la segunda vez que Piñera declara en una investigación por delitos de lesa humanidad tras las manifestaciones de octubre de 2019. En julio de 2021, La Moneda confirmó que el entonces Jefe de Estado declaró ante la fiscal regional Claudia Perivancich, en una causa que luego el Ministerio Público reasignó al fiscal Xavier Armendáriz.

Hoy, la instancia tiene lugar en la oficina del exmandatario ubicada en la comuna de Vitacura, y se da tras las querellas presentadas en su contra por el exsenador Alejandro Navarro y organizaciones en el marco de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la revuelta social ocurrida hace casi cuatro años.

Al exmandatario se le requerirá como testigo en otra de las aristas que tramita la actual jefa de Alta Complejidad Centro Norte, y que tiene relación con la presunta responsabilidad del mando de Carabineros en apremios, lesiones y torturas cometidas por la institución uniformada.

A esto se suman las declaraciones de otras exautoridades durante su gobierno, que ya brindaron su respectivo testimonio hace algunos días. Se trata de los exministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel; y el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli.

El pasado 31 de marzo, el exsecretario de Estado, Andrés Chadwick, respondió un total de 132 preguntas sobre la comunicación con Carabineros y las municiones utilizadas por los efectivos policiales durante las manifestaciones del estallido social.

En ese sentido, respecto a si conocía o no los resultados que Carabineros encargó sobre el contenido de la munición utilizada en las escopetas antidisturbios, afirmó que "no. Siempre yo asumí y entendí que las municiones, como siempre se señaló, eran de goma. El general no me informó nada previamente, los resultados los supe por los medios de comunicación".