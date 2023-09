Boric a la derecha que reivindica el Golpe: si no les gusta algo, “¿Podría haber otro Pinochet?”

El Presidente Gabriel Boric reconoció este jueves que propuso a los tres partidos de Chile Vamos la posibilidad de realizar una ceremonia privada a en el ex Congreso en Santiago el domingo 10 de septiembre, pero que fue rechazada. Además, le envió un mensaje a la derecha que justifica el golpe de Estado al expresidente Salvador Allende.

“Quiero ser muy claro: yo le planteé a los tres presidentes de Chile Vamos que si a ellos les incomodaba participar del acto del 11-S en La Moneda -por los motivos que ellos han dicho-, podíamos tener un acto institucional en el día anterior en el ex Congreso solamente con las autoridades, eso también lo descartaron”, emplazó el Mandatario en un punto de prensa realizado en La Moneda.

En ese sentido, el jefe de Estado lamentó la postura adoptada y aseguró que “ellos tendrán que explicar los motivos”.

“Cuando hay un compromiso que es tan sencillo, que es decir que los problemas de la democracia los vamos a solucionar respetando la Constitución y las leyes, por medios institucionales, condenando la violencia y respetando los Derechos Humanos, la verdad es que uno no puedo seguir en negociaciones eternas. El documento queda a disposición de los que quieran adherir a él”, remarcó Boric.

“Les plantee directamente la posibilidad de suscribir esto en otro lugar, en otro momento, y aún así no hubo disposición, ellos tendrán que explicar los motivos”, añadió.

Chile Vamos hizo una declaración sobre la materia, y se le preguntó a Boric si la suscribiría. Al respecto, indicó que la leyó y comentó que “tenemos diferentes interpretaciones históricas respecto de cómo se llega a esto” y que existen miembros de la coalición de derecha “que han dicho persistentemente que sin Allende no hubiese habido Pinochet”.

“Yo me pregunto, honestamente, qué significa eso. Que, si hoy día tuviéramos un Gobierno constitucional, que no les gusta ¿Podría haber otro Pinochet? Yo espero que no y en eso creo que todos debiéramos ser claros”, cerró.