Fiscal sostiene que crimen del teniente Ojeda “se organizó y se solicitó desde Venezuela”

El fiscal Héctor Barros, coordinador de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, levantó nuevas sospechas sobre la participación de individuos provenientes de Venezuela en el secuestro y homicidio del teniente disidente venezolano Ronald Ojeda. En declaraciones a Chilevisión, Barros mencionó abiertamente la posibilidad de que este crimen estuviera políticamente motivado.

Barros afirmó que, hasta el momento, no ha encontrado evidencia que apunte a otra dirección que no sea la posible participación desde Venezuela. Descartando otras teorías relacionadas con Ojeda, el fiscal señaló que la única hipótesis viable en este momento es la de la intervención extranjera.

“Sostenemos que esto se organizó y se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela“, afirmó el persecutor.

El fiscal destacó la organización y ejecución del delito, indicando que el modus operandi utilizado en este caso difiere del patrón de otros grupos delictivos conocidos, como el Tren de Aragua. Específicamente, mencionó la meticulosa preparación, incluyendo el disfraz de policías y la sofisticación en el entierro de la víctima, como evidencia de una planificación más compleja.

El crimen, dijo, “tuvo un grado de ejecución que no hemos visto de parte del Tren de Aragua. No han hecho algo así. Por ejemplo, tomarse el trabajo de enterarlo a un metro cuarenta y poner cemento donde estaba sepultado. Eso el Tren de Aragua no lo ha hecho jamás”, afirmó Héctor Barros.

Además, al analizar las cámaras de seguridad, y respaldado por el análisis del departamento de psicología de la Universidad de Chile, Barros concluyó que el individuo que transportó a la víctima tenía un nivel de preparación y habilidades distintas al resto de los participantes, sugiriendo posiblemente un entrenamiento militar.

Cuando se le preguntó si podría tratarse de un agente de contrainteligencia venezolana, Barros admitió la posibilidad, reiterando que la persona en cuestión es de origen extranjero y aparentemente tiene preparación militar.

Según el reportaje del citado medio, dos miembros del grupo delictivo conocido como el Tren de Aragua, Maikel Villegas y Walter Rodríguez, regresaron a Venezuela después de participar en el secuestro y asesinato de Ojeda. Esto llevó al fiscal Barros a sugerir que el crimen fue planeado y solicitado desde el país de Nicolás Maduro.

Barros expresó su esperanza de que Venezuela coopere con la investigación y detenga a los sospechosos para su extradición y juicio en Chile. Sin embargo, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, recordó que las investigaciones son confidenciales y que es el fiscal quien tiene el conocimiento de los resultados de las diligencias.

Todo esto, luego de que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric pasara a la ofensiva contra el canciller del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Yvan Gil, quien aseguró que no existe la banda criminal conocida como el Tren de Aragua y que sólo se trata de una invención mediática internacional.