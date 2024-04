Qué es el fósforo blanco y por qué Israel lo está usando en sus ataques en Líbano

Con una máscara antigás y un equipo completo de protección personal, el profesor examinó varios grumos oscuros y pegajosos en el borde interior del fragmento de metal.

“Esto es parte de un obús de 155 mm. La marca M825A1 indica que se trata de una munición de fósforo blanco. Es de fabricación estadounidense”, detalla.

El experto acerca un encendedor a los grumos pegajosos e inmediatamente estallan en llamas. “Imagínese intentar quitar este material de su ropa mientras se quema y se pega a su piel”.

Asegura que incluso después de 30 días, los restos de fósforo blanco todavía pueden encenderse.

El socorrista Khaled Qraitem acusa a Israel de utilizar deliberadamente fósforo blanco para expulsar a la gente de las zonas fronterizas.

“Teníamos una hermosa vida rural”, dice. “Comenzaron a bombardear las zonas boscosas con fósforo a propósito para quemar los olivos y los huertos de aguacates”.

“Las FDI rechazan por completo cualquier afirmación de que se utilicen obuses de cortina de humo para expulsar a los civiles de Líbano de la frontera”, dijeron los militares israelíes.

¿Violó Israel la ley?

El fósforo blanco no está definido como arma química e incluso el término “arma incendiaria” es polémico.

Según la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de las Naciones Unidas, existen restricciones para las armas diseñadas principalmente para provocar incendios o quemar personas.

Sin embargo, la mayoría de los estados, incluido Israel, están de acuerdo en que si el fósforo blanco se utiliza principalmente para crear cortinas de humo y no para incendios (incluso si ocurren incidentalmente), entonces la ley sobre armas incendiarias ya no se aplica.

Pero Human Rights Watch (HRW) no está de acuerdo. La organización advierte que hay demasiadas “lagunas” en la convención.

“La convención contiene lagunas, particularmente en relación con su definición de armas incendiarias”, dice el investigador de HRW, Ramzi Kaiss. “Pero según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), todas las partes en el conflicto deben tomar precauciones viables para evitar daños a los civiles, especialmente cuando se utilizan municiones con fósforo blanco”.

Para determinar si Israel ha violado el DIH, el profesor Bill Boothby, abogado independiente y experto militar, dice que un problema es el “choque de evidencias”.

“Los israelíes dicen que su propósito era crear una cortina de humo”, explica Boothby. “Los aldeanos dicen que no tenía sentido crear una cortina de humo porque no había militantes. ¿Era realmente ese el motivo por el que se utilizaba fósforo blanco? Conocer la respuesta implicaría saber qué había en la mente de quienes estaban decidiendo el ataque”.

La “proporcionalidad”, afirma Boothby, también es clave. El daño causado no debe ser excesivo con respecto a los beneficios militares esperados.

“Estamos hablando de que es necesario establecer que las lesiones civiles esperadas y los daños a bienes civiles fueron excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa que anticipaban obtener antes del ataque”.

Todo ello, insiste el profesor, depende de saber qué tenían en mente quienes decidieron el ataque.

Cuando se les preguntó cuál era su objetivo en Dhayra, las FDI respondieron a la BBC: “Estas son directrices operativas que están clasificadas y no pueden revelarse”.