La famosa red social creada por Mark Zuckerberg, Facebook y la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica se encuentran en el ojo del huracán por el último escándalo sobre privacidad y seguridad informática que afecta a internet.

Investigaciones de los medios The Observer y The New York Times, dan cuenta de como Cambridge Analytica obtuvo información personal de 50 millones de perfiles de Facebook... sin que los usuarios supieran.

Te puede interesar: Facebook otra vez en la mira: se investiga una masiva filtración de datos de 50 millones de usuarios

El hecho destapó una discusión mucho más amplia en torno a la protección de datos en todas sus formas.

Francisco Silva, Gerente Chile-Perú de Kingston Technology, el gigante estadounidense en productos de memoria para ordenadores, da su opinión respecto al caso. "Ha llamado mucho la atención ya que hablamos de millones de personas que vieron vulnerados sus datos. Sin embargo, situaciones como la de Cambridge Analytica se viven a diario con la información disponible en internet, y es un tema de discusión permanente el cómo mantener los datos protegidos cuando son subidos a redes sociales o internet", agrega.

¿Están seguros nuestros datos en Internet y las redes sociales?

Está claro que millones de personas entran a Facebook a diario. Sin embargo, muchas no comprenden, muchas veces por ser un usuario pasivo, cómo las redes sociales usan sus datos.

Seguir leyendo: Qué dicen los 7 principios de privacidad de Facebook que la red social acaba de revelar por primera vez (y cómo aprovecharlos)

Francisco Silva señala que cuando nuestra información está disponible en internet, ya sea en redes sociales u otras plataformas, "siempre hay un grado de exposición que no podemos manejar. Por eso es importante que los usuarios entiendan los cuidados y riesgos que puede tener su información al ser compartida".

¿Y la solución? El experto de Kingston señala que dependerá primero del objetivo que tenga el usuario. "Si el objetivo es que la información no esté visible, sin duda la recomendación más extrema y efectiva es no compartir dichos datos en internet. En cambio, si el objetivo es no perder completamente la información, se recomienda apelar a soluciones de respaldo".

Encriptación basada en hardware

La solución que ofrece la marca estadounidense, presente también en Chile, apunta al almacenamiento y respaldo de la información. Para llevar a cabo esta tarea existen distintos dispositivos USB cuya encriptación es basada en hardware.

"La encriptación basada en hardware es la más segura actualmente". En palabras simples, Francisco Silva explica "que a diferencia de la frecuentemente usada encriptación basada en software, el procesador que se utiliza para encriptar se encuentra físicamente en el dispositivo, y no requiere compartir recursos con el equipo en el cual se conecta para llevar a cabo la encriptación".

Cabe destacar que Kingston presentó hace unos años una gama de dispositivos de memoria USB diseñadas para el uso corporativo de las empresas. Estos dispositivos han ayudado a que se transmitan datos móviles de forma segura y confidencial.

La seguridad que proporcionan dispositivos de este tipo es la máxima que se puede ofrecer actualmente, y en estos casos, "si el dispositivo USB es robado, está garantizado que no hay posibilidad de que un extraño acceda a tus datos".

El futuro de la privacidad en la red

Más allá de las precauciones que deben tener los usuarios. Preocuparse por este tema y principalmente velar por la privacidad y la protección de la información es obligación de Facebook, Google, Amazon, YouTube, Titter, y tantas otras que acumulan una inimaginable cantidad de datos personales.

Las sospechas que hoy rodean a Facebook, y su capacidad de influir en el ámbito político, son graves y, si bien aún no se sabe qué es lo que va a pasar con la red social y su creador, los desafíos aumentan para quienes se encargan de desarrollar medidas de seguridad externas, porque en temas de seguridad, tal como señalan los expertos, "dejarse estar es sinónimo de vulnerabilidad".