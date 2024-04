Huachipato no pudo ante The Strongest en Talcahuano por Copa Libertadores

Los equipos chilenos continúan su participación en las dos competencias internacionales de Conmebol. El día de ayer fue el turno de Huachipato por Copa Libertadores y Coquimbo Unido por Copa Sudamericana.

Los de la “Usina” no pudieron pasar del cero ante The Strongest, mientras que los “Piratas” cayeron por dos goles a uno ante Racing Club de Argentina.

Copa Libertadores

Huachipato recibió en el Estadio CAP de Talcahuano a The Strongest de Bolivia con la misión de sumar de a tres puntos para poder despegarse en el Grupo C. Sin embargo, el marcador no pasó del cero.

A pesar del resultado, los “Acereros” se mantienen punteros en su grupo tras la derrota de Estudiantes de La Plata ante Gremio (Brasil) en Argentina.

Copa Sudamericana

Coquimbo Unido recibió a Racing Club de Argentina en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso con el objetivo de seguir sumando puntos para avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, cayeron con polémica ante la “Academia” por dos goles a uno.

La visita se puso en ventaja a los 10′ mediante la anotación de Santiago Solari, pero a los 43′ empató Coquimbo con el autogol de Gabriel Arias a los 43′. Antes que termine el primer tiempo, Adrián Martínez anotó el dos a uno final mediante penal a los 45+5′.

La polémica llegó a los 61′, cuando Andrés Chávez anotaba el empate a dos goles, pero su tanto fue anulado vía VAR por una mano en ataque.

Con este resultado, los “Piratas” quedaron en la tercera posición con tres puntos tras Racing que está primero con nueve unidades, seguido por Bragantino (Brasil) con seis puntos y finaliza la tabla Sportivo Luqueño (Paraguay) con cero unidades.