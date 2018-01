No es misterio que Chile es conocido por su gran variedad de vinos. Y es que con una geografía y climas que aportan a la calidad de los viñedos en todo el país, las cepas chilenas se han posicionado en el escenario mundial. Vinolia, es una oportunidad única para viajar y degustar los valles vitivinícolas de Chile, aprender de su historia y de la oferta que entregan. "Básicamente nosotros estábamos trabajando con las viñas y con los valles. La idea es tener los valles mas importantes vitinícolas en Chile, las tres más importantes son Casablanca, Colchagua y Maipo, esto no significa que los otros no sean importantes sino que los más reconocidos son estos. Y la idea es potenciar todos los valles de Chile como un producto nacional importante", señaló Elisa Casanova, gerenta de operaciones de Vinolia.

Este recorrido por Vinolia, ubicado cerca de Alonso de Córdova, promete al visitante cuatro experiencias. En primer lugar, la Sala de los Sentidos permite identificar 48 aromas de elementos que se encuentran en las distintas cepas. Estos son variados, se pueden oler frutas, especies, árboles, entre otros. De esta manera, se activan los sentidos para la siguiente parte del tour: la cata.

Esta es quizás la experiencia más inolvidable, ya que aquí los aromas, los sonidos y los sabores del vino se juntan y prometen deslumbrar a quien lo pruebe. Y la verdad, es que lo logra.

En esta ocasión la cata se centró en cinco cepas distintas, de cinco viñedos importantes ubicados en el Valle de Casablanca. Estos fueron Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Pinotel, Syrah y Malbec, de las viñas Bodega Re, Loma Larga Vineyards, Morandé, Veramonte y Casa del bosque.

La ubicación geográfica de este valle repercute mucho en el desarrollo de los vinos. Esto debido a la influencia del mar, puesto que este lugar de casi 3.700 hectáreas queda cerca de Valparaíso, por ende, se logra mantener una temperatura moderada por la cercanía a la costa. De esta manera, este lugar es conocido como un clima frío en el que se pueden desarrollar variedades de Carménere, Pinot Noir y Chardonnay, por nombrar algunas.

El tour tiene un valor de 32.500 por persona, y da la oportunidad de conocer el mundo del vino chileno. Es una panorama bueno para todos, en especial, para quienes quieran aprender un poco más de la cultura vitivinicola chilena. Para quienes quieran asistir, esta ubicado en Alonso de Monroy 2869, Vitacura, y si desean seguir prolongando la estadía el Emporio y el Wine Bar, son las opciones perfectas.