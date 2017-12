“A toda la comunidad trans, primero felicitarlos y decirles con mucho cariño que los admiro profundamente y les pido humildemente que me ayuden a crecer en esto”, comienza el saludo que el sacerdote jesuita Felipe Berríos mandó en apoyo a la comunidad trans en Chile, donde reconoció que fue "educado en un mundo machista, sexista e ignorante en estas cuestiones”.

“Dios me está hablando a través de ustedes”, dijo el sacerdote en el video subido a internet por la Asociación OTD Chile, que promueve los derechos de las personas trans. “Dios me está abriendo la mente, me está liberando de un montón de cosas. El dolor que ustedes están viviendo, las humillaciones que han vivido, esto que los miran a través de un microscopio, que tienen que contar su íntima historia una y otra vez. Ustedes están abriendo el espacio a muchos más que van a crecer en libertad”, agregó.

“Ustedes nos están humanizando a todos. Nadie les preguntó si ustedes querían ser héroes, y a lo mejor no quieren serlo, pero de alguna manera están siendo héroes. Están ayudando a que nosotros crezcamos”, sostuvo y cuestiono el actuar de la Iglesia con su población.

"Ustedes están ayudándonos a nosotros a desprendernos de la cruz que es creernos normales y juzgar a los demás como raros", dijo.