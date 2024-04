La guerrilla subterránea entre los “coroneles” y la mesa directiva de la UDI

“La UDI atraviesa por un momento bien difícil”, advierte un importante dirigente de la Unión Demócrata Independiente, aludiendo a significativas diferencias internas. Por un lado, hay posturas críticas de los “coroneles” de la tienda –que buscarían su regreso a la directiva a final de año– y, por otro, se encuentra la generación de recambio que encabezan, desde 2020, Javier Macaya (presidente) y María José Hoffmann (secretaria general), que cuestionan a los históricos por “atornillar en sentido contrario y mantener una escasa vida partidaria”.

En ese contexto, al interior de la colectividad de calle Suecia 286 un sector repara en una serie de traspiés: la anticipada derrota municipal en Las Condes; la demora en el apoyo al candidato a alcalde por Santiago, Mario Desbordes (RN); y la incertidumbre en Lo Barnechea, donde su carta, Cristóbal Lira, debió bajarse de súbito por un problema familiar. A ello se suma la falta de candidatos fuertes en La Florida, Recoleta, Viña del Mar y San Bernardo, comunas que buscan retener o recuperar.

Según explican en Renovación Nacional y algunos dirigentes de la propia UDI, el partido aún no se recupera de la pérdida de Las Condes, su enclave municipal por más de 30 años, y donde luego de semanas de apoyar para su reelección a la actual alcaldesa, Daniela Peñaloza, tras su incierto escenario judicial, decidieron bajarla. Y esto después que la jefa comunal asegurara que “no era un títere de nadie”, a lo que se añadió la irrupción de la exmilitante Marcela Cubillos, a quien se vieron obligados a apoyar, pese a estar respaldada por la némesis de la UDI, el Partido Republicano, con el que admiten ha sido difícil la coordinación.

En RN y en el entorno de Evelyn Matthei se mantiene el recuerdo nítido de los dichos de Macaya sobre una primaria entre la senadora Ximena Rincón y la alcaldesa de Providencia, donde hace un mes evitó defender el liderazgo presidencial de esta última. “Cualquier persona que aspire a llegar a la Presidencia tiene que estar disponible para medirse (en primarias presidenciales) con las personas que tienen relativa afinidad”, manifestó el presidente de la UDI, “sorprendiendo a la mitad del partido”.

“Evelyn no puede sumarse a unas primarias con varios candidatos del sector opositor, donde todos se creen con ventaja para una elección presidencial, porque ese es un desgaste innecesario (…), Evelyn Matthei tiene que competir en primarias, pero siempre y cuando haya candidatos que sean competitivos”, manifestó a El Mostrador, semanas atrás, el senador por Los Lagos, Iván Moreira.

A lo anterior hay que sumar el desacierto en la Cámara de Diputadas y Diputados para la elección de la Mesa encabezada por Karol Cariola y, luego, la incomodidad de sumarse a la censura propuesta por el Partido Social Cristiano y Republicanos. “La UDI no podía aparecer ausente, porque la gente entendería que era apoyar a los comunistas. Sabíamos que era algo perdido, pero nos arrastró Republicanos. Incluso la torpe propuesta surgió 15 minutos después de terminan una reunión de coordinación con ellos y Chile Vamos. Con una improvisación amateur”, señalan miembros de la Comisión Política del gremialismo.

Voces internas cuestionan a Javier Macaya por lo que denominan “falta de conducción” y, a siete meses de terminar su periodo a la cabeza de la UDI, dirigentes históricos ya proponen un sucesor: el senador Juan Antonio Coloma, un “coronel” de tomo y lomo, quien estaría dispuesto a evaluar la idea y que podría competir con la jefa electoral de la tienda, “Pepa” Hoffmann, a quien se le reconoce un carácter fuerte para negociar.

También advierten desde RN y Evópoli cierto temor gremialista a que su electorado se vaya a Republicanos. Parte de este debate al interior de Chile Vamos lo recogió el exministro y expresidente de la UDI, Víctor Pérez, en La Segunda, donde dijo que “es decepcionante y preocupante. Uno ve una suerte de improvisación, falta de coordinación y de una estrategia política común de los partidos de Chile Vamos. (…) La UDI no escapa a este trabajo decepcionante y esta elección es tremendamente importante para la presidencial. Basta de improvisaciones, porque lo de ahora tendrá efectos para la política chilena en los próximos años”, afirmó.

Pérez expresó, además, que lo fundamental “en la UDI es la falta de liderazgo y eso se nota en una suerte de improvisación”, agregando que “de repente hay anuncios rimbombantes”. El también expresidente de la tienda gremialista señaló que el anuncio de la candidatura de Jaime Bellolio en Providencia fue mal hecho.

No obstante que a la UDI se le reconoce haber logrado sumar a Demócratas y Amarillos, dirigentes del bloque opositor señalan que ven a RN con un perfil más bajo, pese a lo cual ha logrado capitalizar algunas cosas, entre ellas, la llegada a la Mesa del Senado, encabezada por el senador José García Ruminot, y también quedarse con la candidatura al municipio de Santiago, al estar cada vez más cerca de conseguir una bajada del candidato del PSC, Aldo Duque, en favor de Mario Desbordes.

Desde la UDI se defienden

En la directiva de la UDI apuntan que las críticas de Pérez y algunos comentarios de Pablo Longueira no se ajustan al buen trabajo municipal en todo el país, donde tienen acuerdo en Chile Vamos en 200 comunas.

“En términos generales no hay demoras, podría ser mucho más rápido, pero esta es una negociación inédita. Nunca habíamos tenido el escenario que estamos teniendo hoy día. Antes negociábamos solo con RN. Hoy día hay ocho partidos con los que tenemos que sentarnos a conversar: el PDG, el Partido Social Cristiano, Sentido Común, Demócratas, Amarillos, el Partido Republicano y nosotros tres, nueve partidos en total. O sea, ese escenario ya es completamente distinto”, sostiene una fuente de la directiva.

Además allí también afirman que “estamos funcionando como coalición de Evelyn, pero nosotros tenemos una responsabilidad mayor en lograr esa unidad. Eso significa mayor responsabilidad, mayores costos. En lo que pasó en Las Condes tenemos una responsabilidad, no somos los responsables número uno, el aterrizaje de la Marcela (Cubillos) no fue muy caritativo. O sea, ahí hay un tema que es de la Marcela, que obviamente generó un desgaste, y hay una señal de debilidad en no contestar con una bomba atómica ante a lo que tiró ella primero. Pero eso iba a generar heridas profundas. Ahí hubo demora en sacar a Daniela (Peñaloza)”.

En las primarias de Lo Barnechea, con Lira fuera de competencia, observan que tanto Felipe Alessandri como Carlos Ward son buenos candidatos y que este último se impondría.

“La UDI en la Cuarta Región arrasa, en Arica, en Iquique arrasa. RN arrasa en Atacama y hay otras zonas donde estamos más divididos, como el Maule. Algunas semanas veces nos hemos juntado muy muy seguido, casi a diario con Renovación Nacional y con Evópoli”, precisó la misma fuente.

Y sobre el tema municipal, aseveran que “Mario Desbordes se decidió antes que Rodrigo Delgado. Los dos eran súper competitivos, los dos quedaron machucados cuando se subió a Sichel y se bajó”, agregando también que “Víctor Pérez lleva nueve entrevistas en los últimos años, sacándole la cresta al presidente de la UDI. Es un pésimo perdedor, irrelevante, nadie dice nada en los chats, no es tema en ninguna conversación, no está aliado con nadie, es su forma de mantenerse vigente, es la única forma de que un medio le dé un espacio, no es tema”, recalcan, en referencia al hecho de que el exministro del Interior perdió en su aspiración de llegar a la presidencia de la colectividad, al ser derrotado por Javier Macaya.