Hace unos días, Meghan Markle celebró oficialmente en Norfolk, Inglaterra, su primera Navidad con la Familia Real Británica junto a su prometido, el príncipe Harry, y en compañía de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton y el príncipe William. Meghan y Kate sorprendieron y encantaron a los presentes con los atuendos que eligieron para su primer aparición pública juntas, pues se sabe, hoy en día representan íconos de moda en el mundo de la realeza.

En su asistencia matutina a una iglesia de Sandringham, sin duda Meghan robó la atención con su atuendo para esta ocasión, pues eligió un abrigo largo en tonos camel a juego con botas, clutch y una elegante boina del mismo tono café para complementar su look navideño.

Por su parte, Kate Middleton, quien siempre ha sido reconocida por dar cátedra de moda en sus compromisos con la realeza no se quedó atrás y lució un contrastante outfit al de Meghan, eligiendo un dress coat con tartan print de cuello de terciopelo, con medias y cómodos tacones negros y también un elegante sombrero de fur para complementar.

Es inevitable comparar a las parejas de los dos hermanos, los príncipes Guillermo y Harry, y a Meghan no le queda más remedio que pasar por el que podríamos llamar 'patrón Middleton'. Kate es la mujer del nieto favorito de Isabel II y ha demostrado en todos estos años reunir todas las cualidades para ser la consorte perfecta de un príncipe y, algún día, futuro rey. ¿Qué diferencia a estas dos mujeres? Hemos intentado encontrar algunos aspectos que más separan a Meghan y a Kate... y no estamos seguras de haberlos encontrado porque tienen mucho más en común que su origen no real:

Meghan Markle nació en una familia de clase media ameriana. Su padre es director de fotografía de televisión y su madre profesora de yoga. Por su parte, todos conocemos los orígenes de Kate: sus padres de raíces no nobiliarias tienen una exitosa empresa de productos de fiesta que les ha hecho acumular una importante fortuna.

Llevamos más de una década comprobando cómo Kate Middleton acierta -casi siempre- sobre las alfombras rojas. La Duquesa de Cambridge ha probado con casi todos los diseñadores importantes (Alexander McQueen, Diane Von Fürstenberg, Jenny Packham...) y ha aprobado con nota alta.

Meghan, por su profesión, también ha tenido la suerte de tener acceso a grandes firmas de moda... las mismas que Kate. De hecho, ya han llevado de manera completamente accidental el mismo vestido de encaje de Diane Von Fürstenberg, la primera Meghan en 2012 y en versión mini, y la segunda Kate en 2014 en una gala relacionada con la música, en versión larga. Una de muchas coincidencias, como estamos viendo.

Si hay algo característico en la imagen de de Kate Middleton es su imitada melena, ahora algo más corta. Castaña, con una suave onda y siempre brillante, suele llevarla suelta aunque a veces luce complicados recogidos con volumen. De nuevo, otra coincidencia con Meghan, que también tiene un estilo capilar muy similar: largo -de momento-, con cuerpo, a veces ondulado y en ocasiones recogido. ¿Lograremos encontrar alguna diferencia?.

Parte del trabajo de Meghan implica looks más formales pero sin el brillo de la alfombra roja. Un poco como le sucede a Kate Middleton, experta en ese estilo tan pulido en el cual combina firmas de alta gama con otras más asequibles.

Después de este análisis informal comparando a Meghan Markle y a Kate Middleton podemos llegar a una conclusión: que la actriz está totalmente preparada para convertirse en princesa. Sí, es fiel seguidora del 'patrón Middleton' y cuesta encontrar las diferencias entre una y otra dado que, definitivamente, tienen más en común que cosas que las separan.