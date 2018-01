Más de un centenar de académicas y estudiantes que se encuentran tanto en Chile como en el extranjero firmaron una declaración que denuncia la falta de políticas de género y políticas sobre el acoso sexual y violencia dentro de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), la institución estatal más importante a la hora de conseguir becas y fondos para estudiar e investigar.

"En la noche del jueves 28 de diciembre se anunciaron los resultados del Fondecyt Regular 2018. En el listado aparece el nombre de un académico que ha sido denunciado en dos universidades por estudiantes dado que enfrentaba un caso judicial asociado a violencia intrafamiliar. El académico, conocido por sus rasgos conflictivos y machistas hacia académicas mujeres, es solo un ejemplo, pero no es un caso aislado. Basta pensar en que otros académicos beneficiados con estos fondos en un pasado reciente, han sido sumariados por acoso y formalizados, incluso por abuso sexual.

En esta escena, mucho más amplia, se levanta una preocupación legítima y asida a un proceso potente y dificultoso de desnaturalización de la violencia en los espacios universitarios. Más allá de los procesos judiciales que se han desarrollado en distintas universidades en torno a estas temáticas, nos inquieta en esta particular escena, la abismante desconexión de Conicyt de un problema persistente y severo dentro del mundo académico: la violencia en contra de las mujeres. Dicha desconexión exhibe una señal contraria a las políticas públicas y a los esfuerzos que algunas mujeres, estudiantes y académicas, realizan por generar espacios seguros y libres de violencia de género, al beneficiar o haber beneficiado a sujetos denunciados por acoso, discriminación y/o violencia.

Asumiendo el espíritu de la lucha de las mujeres, en particular de aquellas que en los últimos tres años, han denunciado públicamente las formas en que el acoso sexual, laboral y la discriminación arbitraria operan de forma naturalizada al interior de las universidades, es que apuntamos la importancia de que Conicyt dialogue con el espíritu de transversalización del género que es parte de la política educativa nacional. Esto, porque no puede ser que la desigualdad de género -que no es desconocida por Conicyt - sea la que marque la inconsistencia entre sus discursos y prácticas al respecto. Basta recordar que su director ejecutivo, Christian Nicolai, manifestó públicamente que “(....) nuestra institución debe mantener y reforzar su compromiso para garantizar la equidad de género en todas las áreas del conocimiento (...). Para ello, es necesario reforzar las acciones que hemos puesto en marcha, pero también, avanzar hacia una política pública que combata la discriminación, no sólo en las escuelas y en el entorno familiar, sino que sea capaz de penetrar en las universidades y centros de investigación, hasta modificar las prácticas y humanizar los entornos de la investigación científica”. Todo lo mencionado, expone, valga la reiteración, la incoherencia de Conicyt respecto de lo que afirma y hace por el desarrollo e implementación de políticas públicas que combatan la violencia y la desigualdad de género.

Frente a una situación impresentable, nosotras, las académicas y estudiantes firmantes, proponemos:

1. Incorporar en las bases de los concursos administrados por Conicyt que la condena por acoso sexual, violencia sexual, violencia intrafamiliar -ya sea por juicio o sumario administrativo- es una causa invalidante para acceder a los fondos de investigación académica de cualquier tipo. Para ello, se debe solicitar un Certificado de Antecedentes que indique si el postulante ha sido sancionado o no por alguno de estos delitos y establecer una vía de comunicación directa con las universidades, de tal forma que éstas le informen en torno a académicos/as en juicio o sumariados por los delitos mencionados.

2. Incorporar en sus bases que quienes se encuentran bajo juicio o sumario administrativo sin establecimiento de sentencia, deberán suspender el financiamiento de su proyecto durante el tiempo que dure el proceso.

3. Crear una Oficina de Género al interior de Conicyt que se encargue de velar por la concreción de los puntos indicados y de otros, tales como distribución simétrica, por género, de fondos concursables de investigación, la capacitación preventiva sobre violencia de género, la atención de víctimas o cuestiones alusivas, por ejemplo, al contrato directo por proyecto relacionado con Conicyt de una mujer.

Estamos al tanto del hecho que muchas mujeres, bajo el auspicio de proyectos financiados por CONICYT, trabajan en laboratorios o en espacios investigativos sin derechos laborales reales y sin ninguna posibilidad de denunciar la violencia o el acoso que allí padecen. En este sentido, ante cualquier denuncia de tipo sexual CONICYT será la entidad encargada de acoger, investigar y sumariar, deteniendo la ejecución del proyecto de acuerdo a la propuesta 2.

4. Crear un grupo de estudios interdisciplinario: Estudios de Género. Esto para mandar una señal potente desde CONICYT en favor de la valoración y promoción de estudios sobre género, mujeres y sexualidades, pues han sido históricamente rechazados por grupos de estudio disciplinares, muchos compuestos en su mayoría, o hasta en su totalidad, por hombres.

5. Conicyt debe crear una sección en su página web informando sobre la violencia y el acoso, para de esta manera enviar un mensaje claro sobre la cero tolerancia a estas situaciones de vulneración de derechos y también debe incluir unos párrafos en las bases de sus concursos explicando su política en contra de la violencia y el acoso.

Firmantes:

1. Asociación Red de Investigadoras (www.redinvestigadoras.cl)

2. Maxine Molyneux, Profesora Catedratica, University College London.

3. María Emilia Tijoux, Dra. en Sociología Universidad Paris 8; Académica de la Universidad de Chile.

4. Alejandra Oberti, Profesora Regular, Universidad de Buenos Aires.

5. Alice Colón Warren, Universidad de Puerto Rico-Río Piedras

6. Margaret Power, Doctora en Historia, Profesora en el Illinois Institute of Technology

7. Elizabeth Quay Hutchison, doctora en historia. Profesora de Historia y Directora del Feminist Research Institute, University of New Mexico, New Mexico, EEUU

