Presidente Boric sobre imagen del “perro matapacos”: es “burda, ofensiva y denigrante”

El Presidente Gabriel Boric aseguró que nunca le hizo sentido la imagen del “perro matapacos” y señaló que es “burda y ofensiva”.

Recordemos que dicha imagen, que mostraba a un perro negro que solía estar en las manifestaciones durante el estallido social con un pañuelo rojo atado en su cuello se convirtió en un símbolo contra la represión policial durante ese tiempo.

“Yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido la imagen burda del perro aquel, del perro matapacos, como le llamaban. Ustedes jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello”, expresó el Mandatario en conversación con las radios de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

En esa línea, apuntó a que la figura le parece “ofensiva, denigrante y no es la manera que yo entiendo cómo se tiene que hacer la política”.

De todos modos, remarcó que en el estallido “hubo violaciones a DD.HH. y eso no tiene sentido desconocerlo. Entonces yo no me arrepiento de haber levantado la voz en ese momento para decir ‘esto está mal, hay que pararlo‘”.