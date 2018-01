La actriz británica Rebecca Hall anunció que donaría el salario recibido por su participación en Un Día Lluvioso en New York al fondo de defensa legal "Time is Up", movimiento contra el acoso sexual creado por centenares de actrices y productoras de Hollywood.

Su decisión se dio luego de que recibiera numerosas críticas en las redes sociales por lucir un pin de esa iniciativa en los Globos de Oro tras haber trabajado con el cineasta neoyorquino.

Hall, quien protagonizó Vicky Cristina Barcelona de Allen en 2008, publicó una foto de la iniciativa en Instagram y condenó los abusos sexuales. Según su relato, el escándalo de Harvey Weinstein le había hecho reflexionar y pedía disculpas por su decisión de trabajar con Woody Allen, quien ha sido acusado de agredir sexualmente a su hija adoptiva, Dylan Farrow, cuando ésta tenía siete años.

La actriz explicó que había cerrado su participación en la cinta siete meses antes de conocerse las primeras denuncias por acoso sexual contra el productor Harvey Weinstein.

“El día después de que las acusaciones contra Weinstein explotaran yo estaba rodando para la última película de Woody Allen en Nueva York […] le estoy muy agradecida por haberme dado mi primer papel importante en una película […] Después de leer y releer las declaraciones de Dylan Farrow de hace unos días y las antiguas […] he visto que mis acciones han ayudado a que otra mujer se sienta silenciada y ninguneada. Lo siento profundamente. Lamento mucho esta decisión y no la repetiría el día de hoy. Es un gesto pequeño y la intención ni siquiera se acerca a lo que sería una compensación pero he donado mi sueldo a @timesup", escribió.

"He firmado con el grupo, continuaré donando y quiero seguir trabajando con ellos y siendo parte de este movimiento positivo hacia el cambio no solo en Hollywood sino, espero, en todas partes", añadió.

A su vez, la actriz Mira Sorvino prometió que no volverá a trabajar con Woody Allen, en una carta abierta a la hija adoptiva del director y Mia Farrow, Dylan Farrow, quien en 2014 desveló que su padre abusó sexualmente de ella de pequeña. En su mensaje, la protagonista de Poderosa Afrodita, dirigida por Allen, envió su apoyo a la hija del cineasta y manifiesta el apoyo a su versión: "Te envío mi cariño y admiración por tu coraje".

Además de Mia Sorvino y Hall, la actriz Greta Gerwig dijo arrepentirse de haber trabajado con Allen, así como Ellen Page. También Susan Sarandon y Jessica Chastain han asegurado que jamás trabajaran con él.

Distinto es el caso de Kate Winstlet, quien fue cuestionada por su decisión de trabajar con él en Wonder Whell pese a las acusaciones. “El momento clave fue cuando entendí que no iba a tener otra oportunidad con Woody Allen, así que era ahora o nunca”, dijo al diario The New York Times, “y este era un papel increíble, así que me pareció impresionante que él me pidiese que formase parte de la película. Que me hubiese ofrecido el papel me hizo sentirme muy afortunada”.

El fondo de defensa legal Time's Up (Se acabó el tiempo) suma más de 15 millones de dólares en donaciones y busca ayudar a mujeres con salarios bajos a protegerse de las consecuencias que puede tener denunciar los abusos sexuales.