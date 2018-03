La semana pasada murió una reconocida y popular transformista, Mauricio Burgos, conocido como Katiuska Molotov. Tras su muerte quedó en evidencia la falta de protección social y de salud para quienes trabajan en el espectáculo del transformismo, los malos sueldos y la poca valoración del arte que ellos desarrollan.

Por eso, es que muchos están valorando el espacio que entregó Mega con su programa para elegir al mejor transformista, donde se les dio un espacio importante para mejorar su arte sobre los escenarios.

Braga habló con Ingrid Cruz integrante del panel de jurados del estelar The Switch, "un programa de estas características que esté en un canal de tv abierta, con un increíble nivel de inclusión y diversidad, me tiene muy contenta" relató al inicio de la entrevista.

La actriz está feliz de ser nuevamente jurado y couch de la segunda versión de The Switch, es que aunque la grabaciones del espacio estelar de Mega se realizaron hace más de un año y medio para ella es como hubiera sido ayer. Los grandes lazos de amistad que generó continúan muy fuertes y así se vio en el estreno para la prensa del programa donde compartió y recordó los grandes momentos que vivieron en el proceso. Se sacó selfies con los integrantes, con el equipo detrás de cámara, y con su amigo transformista y compañero en el rol de couch y jurado, Nicole Gautier.

Frente a las críticas con respecto al programa, la actriz explicó que "hay mucha desinformación, hay mucho prejuicio y por eso para mí es importante mostrar esto, no del lado sexual sino desde el lado artístico, desde un hombre o una mujer que quiera representar su arte de manera libre". Para la jurado del programa "El transformista pretende dar un opinión, transgredir en el escenario, tiene algo que decir, es una magnificación de la mujer", y eso es lo que buscó en el escenario cuando entregó su voto y opinión.

Y ahonda en que existen distintos tipos de transformistas, y también hay diferencias entre los chilenos e internacionales. Es que en su rol de jurado dice que no sólo debe buscar un personaje. "No siempre el hombre tiene que hacer a la mujer linda hermosa como el canon de belleza, que pasaba mucho por ejemplo, con los participantes chilenos. Todos querían ser mujeres lindas mujeres como estereotipo de mujer hermosa y hay veces que tu cuerpo tu característica y personaje van agarrando una línea que no es dentro de los estereotipos de la mujer linda. De repente es con una con barba o es una con sobrepeso que te puedes destacar", explicó con admiración a los nuevos integrantes que impactaron en el primer capítulo ya emitido y con éxito de rating.

La actriz no niega que este espacio televisivo pueda romper algunas barreras conservadoras y educar en la inclusión, pero es clara en asegurar que es un programa de entretención. "Creo que puede generar cierta apertura de inclusión y de arte, pero desde el entretenimiento". Hay que verlo "sin prejuicios, solamente disfrutar de un show desde la base y la premisa que entretiene". Sin embargo, tiene claro que "de ahí también se dan muchos temas de conversación y las dudas que genera si lo que estoy viendo es un hombre o una mujer".

El rostro de Mega cree que el prejuicio se ha ido de a poco en los chilenos, "ojalá mucha gente lo vea así , y pueda entender que un transformista puede ser hetero, puede ser gay, puede ser transgénero, puede ser lo que desee y dará un gran espectáculo. Creo que el programa es un ejercicio, porque ven a hombres que cantan como mujer y luego entienden de qué se trata. Hay quienes parten mirando por morbo y después se entretienen. Este programa te da para discutir desde cualquier vereda".

Por otra parte relató que, "creo que es muy difícil que alguien que se cataloga como conservador vea este tipo de programas. Lo maravilloso que tuvo de The Switch uno es que finalmente aunque no buscamos al conservador llegó la gente por interés o por falta de conocimiento o por distintas razones, porque tampoco es más un espacio entretenido que tiene esta faceta de arte".

Sobre su rol señaló que "Yo soy como couch y jurado, me toca finalmente evaluar un show que veo como un espectáculo sobre el escenario, evaluó que sepa moverse ante las cámaras, que tenga buena dicción, que tenga buena voz, que tenga buena luz, que tenga buen maquillaje". Además, contó emocionada cada unos de los detalles de los que se deben preocupar los integrantes del show, "preocuparse de su vestuario, su maquillaje, la coreografía, todo eso no es nada fácil, es increíble el esfuerzo".

El programa The Switch: El desafio mundial se emite en las pantallas de Mega todos los domingos en horario estelar.