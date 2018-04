La Imagen del Día Braga viene de la propia cuenta de Instagram de la actriz, quien ha dado la vuelta al mundo con su arte. Ahora fue el turno de Ciudad de Panamá adonde viajó para participar del Festival Internacional de Cine de Panamá, que en su séptima versión, abrió con Una Mujer Fantástica.

En esta fiesta del cine latinoamericano, hubo otro invitado con el que Daniela parece haber hecho muy buenas migas. Se trata de Miguel Bosé con quien compartió esta divertida escena, que la propia Vega relata con este texto que acompaña la foto:

"Miguel : ya Dani ponte acá. Pero Miguel ese no es mi perfil 💅🏻miguel: ya bueno ya, yo al otro lado entonces 🙄. Matias : yo creo que mejor aquí por la luz 🤔. Miguel : siii toda la razón Mati. Ya Dani aquí. Yo: no se diga más 😌 y flash 📸 gracias Panamá por estos días impresionantes con películas estupendas paisajes de ensueño y amigos queridísimos, como the king @miguelbose y por su puesto the prince @matias.infante.g".

El cantante español también subió la misma fotografía, en la cual llenó de elogio a la chilena. "Con Dani Vega y hermano en Panamá. Una mujer más que fantástica. Única. Irrepetible. Caí rendido", expresó en su cuenta de Twitter.