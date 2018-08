Anestesiólogas crean vídeos en creolé en ayuda a mujeres haitianas embarazadas

En la última década ha aumentado en un 200% la población haitiana en nuestro país, lo que ha derivado en una mayor atención de la misma en el sistema público y junto con ello, los casos de pacientes embarazadas, quienes deben enfrentar la compleja situación de la barrera idiomática, debido a que no siempre se logran expresar en español y tampoco entienden las indicaciones, a lo que se suma que los traductores no siempre están disponibles en horario no hábil en el hospital.

Por este motivo es que un grupo de diez anestesiólogos, liderados por las doctoras Javiera Gazmuri, Ginger Oñate, Romina Verdugo y Denise Pemjean del Hospital San Juan de Dios y Javiera Vargas del Hospital Barros Luco Trudeau, se propusieron la creación de cuatro vídeos con material educativo en creolé para las pacientes haitianas embarazadas, con el fin de que puedan llegar más informadas y colaborar con el proceso a pesar de la barrera idiomática y cultural.

Proyecto que cobró vida esta semana gracias al respaldo de la Sociedad de Anestesiología de Chile, la colaboración del grupo SENSAR Chile (Sistema Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación) y el trabajo de un equipo multidisciplinario del Hospital San Juan de Dios.

Puntos claves: Información y educación

Los datos son claros: entre los años 2005 a 2017 las permanencias definitivas otorgadas a población haitiana en Chile tuvieron un crecimiento promedio anual de 199%. En 2016 se registró un aumento importante en el número de permanencias definitivas otorgadas a haitianos con un 208%, mientras que el 2017 esta alza alcanzó el 209% respecto al año anterior.

Una de las colaboradoras de la iniciativa, la doctora Javiera Vargas, explicó “esta iniciativa nació como el resultado del análisis de un caso grave de una paciente haitiana en la maternidad del Hospital San Juan de Dios, el cual fue notificado a través de SENSAR Chile, plataforma que permite la notificación y análisis de incidentes y es gratis para todos los hospitales de Chile. Debido a este trabajo se han identificado dos puntos claves: la barrera idiomática y la falta de información con respecto a los cuidados anestésicos.

La especialista en anestesia del Hospital Barros Luco Trudeau, agregó que “la idea es entregarles información a las pacientes acerca de los tipos de anestesia que recibirán como garantía al momento de tener a sus hijos para el manejo del dolor, los antecedentes médicos que deben entregar para poder atenderlas de la mejor forma, y finalmente, educarlas con respecto a algunos síntomas cardíacos, para que puedan identificarlos y consultar precozmente”.

Peligro de enfermedad cardíaca mortal

Uno de los aspectos que llamó la atención del grupo de trabajo es la alta incidencia en Haití de una patología llamada Cardiomiopatía del Periparto, enfermedad complicada con alta morbimortalidad, que tiene una incidencia reportada en EE.UU de 1:4.000 nacimientos y en la población haitiana es de una en cada 300 nacimientos, siendo sólo superada por Nigeria donde la incidencia es de 1 en 100, or lo que se transforma en crucial un diagnóstico temprano ya que tiene directa relación con una mejor recuperación y tasa de sobrevivencia.

Próximos desafíos del equipo multidisciplinario

El equipo completo que trabajó en el desarrollo de esta iniciativa está compuesto por las doctoras Lady Polanco, y Mariana Curiel del Hospital Barros Luco Trudeau, y los doctores Luis Felipe Tapia del Hospital Padre Hurtado, Jorge Burdiles del Hospital San José y Pedro Torres del Hospital San Borja Arriarán.

Cabe destacar que el material estará disponible para libre descarga en la página de la Sociedad de Anestesiología y en los próximos días se espera lograr un acuerdo con el Ministerio de Salud para la difusión de este material, sobre todo a nivel de consultorios y hospitales, y también a través la Embajada de Haití.