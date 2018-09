Mujeres en un entorno de conflicto: las fotografías de Catalina Martín-Chico en el MAC

Más de 30 fotografías realizadas en un periodo de 10 años, y que documentan las vivencias de mujeres de Medio Oriente, América Latina y Estados Unidos, son parte de la exhibición Nawal, Sulma, Olga y todas las demás de la fotógrafa española-francesa Catalina Martín-Chico.

La exposición organizada por Humo Proyectos de Fotografía y que cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y Canon Chile, estará abierta hasta el 21 de octubre en el MAC del Parque Forestal.

La muestra, curada por Miguel Ángel Larrea, recopila una selección de fotografías y fotorreportajes sobre mujeres de distintas partes del mundo y su vida, muchas veces en un entorno de conflicto.

“Llegué allí la primera vez hace diez años. Lo primero que me llamó la atención es que la mitad de la población vive escondida bajo opacas velas negras. En las calles de Sana'a, la capital, las mujeres circulan como fantasmas”, dice la autora en relación a la cobertura que realizó durante la guerra civil que vivió Yemen en 2011.

Estas fotografías tienen una connotación especial, ya que interiorizan al espectador en el desconocido mundo de la mujer yemení y sus tradiciones, que plantean cuestionamientos a la mirada occidental en relación a la discriminación que viven cotidianamente las mujeres.

Este trabajo le valió el reconocimiento de Visa de Oro Humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Retratando a las ex guerrilleras de la FARC

El 2017, la fotógrafa realizó un reportaje sobre las ex guerrilleras de las FARC en Colombia. La historia que se exhibe en la muestra, trata sobre la transición de paz entre el gobierno y aquel grupo, desde un punto de vista de las mujeres. Más de trescientas mujeres quedaron embarazadas y cambiaron las armas por sus hijos.

“Para mí es una historia de reencuentros, porque muchas son chicas que se quedaron embarazadas durante la guerrilla, no abortaron y dejaron a los niños con sus familias y llevan diez años sin verles”, dice Catalina. Este trabajo fue reconocido con el Premio a Mujer Fotoperiodista Canon 2017 de Visa Pour L’Image, Francia.

Otra de las historias exhibidas, gira en torno a la vida de las mujeres de Amish. Una comunidad que vive exiliada en los Estados Unidos desde el siglo XVIII. Su vida transcurre entre Dios, la agricultura y su familia. Este trabajo lleva al espectador a otra época, donde el tiempo parece suspendido.“Intento ser una ventana abierta a un mundo que la gente no ve. Me gusta contar historias que no han sido contadas y arrojar luz sobre zonas de oscuridad. Relatar, por ejemplo, una historia que me parece injusta sobre gente que no tiene voz y tratar de conmover”, concluye Catalina.

Más información en www.mac.uchile.cl