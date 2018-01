Tres exposiciones de ciencia en Noches Nerd

En Teatro iF, Av. Francisco Bilbao 465, esquina Av. Italia, Providencia.

Jueves 11 de Enero, 20:30 horas.

Precio: $15 mil general / $7500 estudiantes, tercera edad y solidario. Entradas en venta aquí.

Tres exposiciones de 20 minutos en un lenguaje ameno y relajado, a prueba de mortales. Una barra abierta de cervezas y un kiosko de pizzas a la piedra hechas en el momento.

Puro placer sináptico en un ambiente informal y relajado, sólo para disfrutar, encontrarse y llevar a pasear a las neuronas por paisajes ingnotos.

Se presentarán:

Charla: "En búsqueda del elixir de la Juventud: La cura para todos los males" con Claudio Hetz

En humanos, plantas, y animales las células completan un ciclo de vida con tiempos más o menos definidos. El envejecimiento entonces, tan temido por algunos, esta presente durante toda la vida y no es un proceso al azar, si no más bien una actividad bastante regulada y controlada. A nivel molecular podemos encontrar diversos genes que ejecutan los cambios que podemos observar en nosotros mismos – ya no somos tan jóvenes, perdemos algunas capacidades y habilidades que antes parecían tan fáciles de ejecutar- .Entonces, si el envejecimiento es un procesos activo ¿Podemos intervenir su curso natural? ¿Existe el elixir de la juventud?. Que determina el que envejezcamos saludablemente? Dado que el envejecimiento es el factor de riesgo más importante en la aparición de enfermedades crónicas y neurodegenerativas, intervenir en envejecimiento tendría implicancias económicas y sociales tremendas. Es esta charla se discutirán todos estos aspectos.

Claudio Hetz es Ingeniero en Biotecnología Molecular de la Universidad de Chile. PhD en Ciencias Biomédicas en Serono Pharmaceutical Research Institute, Suiza y la Universidad de Chile.

Es Director del Instituto de Neurociencia Biomédica BNI e Investigador en el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, GERO.

Charla: "La física de los defectos o porque Alberto Plaza no se debe preocupar por ser perfecto" con Claudio Falcón

“En esta charla me gustaría que conversáramos sobre lo que entendemos por defectos en la naturaleza. En particular, me gustaría contarles como los reconocemos y entendemos dinámicamente desde el punto de la física, porqué son tan importantes para nosotros y para el desarrollo de la ciencia y la tecnología actual y como se complica el panorama cuando el numero de defectos en un sistema aumenta, generando estados desordenados, como la turbulencia”.

Claudio Falcón es profesor Asociado del Departamento de Fisica de la Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas de la Universidad de Chile. Investigo los fenomenos fuera del equilibrio in sistemas disipativos como los que aparecen en los medios granulares, la optics no-lineal, la elasticidad no lineal y la mecanica de fluidos. Me interesa especialmente entender como se forman patrones y estructuras en la naturaleza, como observarlos haciendo experimentos y describirlos de manera simple usando modelos universales. Ademas, pertenezco al sindicato numero 1 de Etilmercurio.

Charla de Mauricio Vargas y Pablo Paladino

Y en una charla compartida, Mauricio Vargas y Pablo Paladino explicarán sobre el nuevo proyecto Data Chile, una plataforma tecnológica interactiva de visualización de datos abiertos para estimular la competitividad en Chile que se lanzará justo un día antes en Concepción. Justo a tiempo para llegar a explicarnos con detalle su importancia y los alcances que se esperan.