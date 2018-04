Era 1993 y ‘Pablo Honey’ le volaba la cabeza a miles de jóvenes en el mundo, en especial con su controversial corte “Creep”, canción que hablaba de lo miserable que se puede llegar a sentir alguien enfrente de un otro mayormente insertado en la sociedad. Luego de eso, vino la magia: Radiohead comenzó y con gran éxito a escribir canciones, en parte, de superhéroes para introvertidos. Se formó de esta forma, un sonido tan dulce como desestabilizante, música que lentamente te mata y mientras está en eso, va dejando moretones que no sanan.

La banda ha sido tan brillante en el empaquetado y posicionamiento de su línea musical, como lo han sido en la creación y secuenciación de álbumes. Siempre han sido dibujantes estudiosos que parecen intuir a nivel celular cuando una canción está "lista", como composición y como base en su narrativa.

El ‘Ok Computer’ (1997), por ejemplo, pesa con la reputación ahora concreta, de registro sonoro de la profecía de la era digital. Un disco considerado por la crítica como uno de los mejores de todos los tiempos, posee la característica de tener una narrativa secuencial, que canción por canción van insertando al auditor en una historia a veces triste, a veces alegre, como la vida con altos y bajos y que finalmente da el tiro de gracia con “The Tourist”, dejando esa sensación de lo desesperadamente incierto. 20 años después, todo se hizo realidad: utilizando algoritmos que tabulan implacablemente todas las métricas disponibles, los mercados están decididos a maximizar la eficiencia y no ven beneficios en el tiempo de inactividad, la imperfección o los ideales humanos. En "OK Computer", Radiohead lo vio venir, en medio de toda la alienación y malestar que sus canciones envolverían en melodía y ruido.

Pero antes y después de este disco, podemos encontrar otras piezas de arte como son ‘Idioteque’ del disco Kid A (2000) o la desgarradora ‘All I Need’ del In Rainbows (2007), la rabiosa y karmatica ‘2 + 2 = 5’ del Hail to the Thief (2003), canciones que sonaron ayer en el recinto de Ñuñoa y que desataron la locura dentro de los miles de fans que tuvieron que esperar casi una década para tener este tan anhelado encuentro con los Ingleses.

La banda sonora de la vida de muchos, el día de ayer, se mostró en gloria y majestad. Un set list de 25 canciones que repasaban gran parte de lo que ha sido su carrera musical los últimos 33 años, incluyó éxitos comerciales como ‘Fake Plastic Trees’ del The Bends (1995) y el tiro de gracia lo dieron con ‘Paranoid Android’ y ‘Karma Police’, ambos del ‘Ok Computer’: “Esto es lo que obtienes cuando te metes con nosotros" canta Yorke, con un falsete lleno de rocío y angelical entonación de sus años noventa, restaurado milagrosamente. Años después de su origen, su impacto se multiplica por diez. En 1985, fue un camino hacia la radio pop contemporánea de adultos; hoy, es una Polaroid exquisitamente descolorida que miles de fanáticos podrán atesorar dentro de sus recuerdos abrazando la rendición.

Set List: Santiago, Chile 2018

Daydreaming

Airbag

Myxomatosis

Where I End and You Begin

All I Need

Pyramid Song

Everything in Its Right Place

Let Down

Street Spirit (Fade Out)

Bloom

Identikit

Weird Fishes/Arpeggi

The Numbers

2 + 2 = 5

Bodysnatchers

Idioteque

Fake Plastic Trees

The Bends

Feral

Lotus Flower

Exit Music (for a Film)

Reckoner

Nude

Paranoid Android

Karma Police

Fotografía: Jaime Valenzuela. Gentileza de DG Medios.