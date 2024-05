Viuda pide justicia por chofer fallecido tras sufrir ACV y linchamiento de pasajeros en Renca

Un insólito incidente terminó con la vida de Adonis Miranda, conductor de buses de la Red Metropolitana, durante el 18 de septiembre del año pasado, día en que se encontraba en ruta cuando fue brutalmente agredido por pasajeros que creyeron que manejaba bajo la influencia del alcohol, cuando en realidad estaba sufriendo un accidente cerebrovascular (ACV).

Luego de meses, su viuda, Thamara Canto, exige justicia y busca testigos del ataque, acusando que la Fiscalía mantiene el caso estancado.

Los hechos ocurrieron en la comuna de Renca en contexto de fiestas patrias, donde el conductor que hacía su recorrido comenzó a zigzaguear por la pista debido a un ataque cerebral. Sin percatarse primero por su estado de salud, los pasajeros en medio de reclamos comenzaron a agredir a Adonis Miranda (50 años) al interior de su cubículo, con el fin de detener la maquinaria.

El ataque escaló a tal punto que los ocupantes lo lincharon y apuñalaron, asumiendo que su comportamiento era debido al alcohol. Aunque sobrevivió a la agresión, Miranda se mantuvo hospitalizado en el Félix Bulnes y falleció dos meses después.

Bajo este contexto, la viuda del chofer reclamó en televisión abierta que en el caso había una serie de omisiones. Thamara Canto, afirmó en Mega que “desde el momento del accidente y en que lo atacan, las negligencias parten desde que nadie llega hasta casi una hora después. El Cesfam de Renca estaba a menos de cuatro cuadras“.

“Yo llegué a las 22:30, y Carabineros me dijo ‘siga a su marido, nosotros no tenemos idea de nada’, no tomaron constancia de que allí ocurrió un acto de cuasi homicidio. Yo sola, nadie me apoyó, menos la empresa”, explicó la esposa de la víctima.

Al mismo medio, Canto les relata que desde octubre pasado que la “Fiscalía Norte tiene los videos (del ataque), pero la investigación hasta ahora se mantiene en stand-by”. Ante esto, hizo énfasis en que “no va ser una muerte en mano”.

En esa línea, sostuvo fime que no se va detener “hasta que esto no sea una ley, donde su nombre aparezca internacionalmente”, dijo refiriéndose a la protección estatal hacia los conductores del transporte público.

Finalmente, la viuda de Miranda instó a que “las personas que fueron testigos, uno al principio saca muchas conclusiones rápidas porque el temor a perder la vida es grande… pero yo los llamo a que cuenten lo que ellos vieron”, llamó.