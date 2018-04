Sus obras más conocidas fueron "One Flew Over the Cuckoo's Nest" ("Atrapado sin salida") , con un inolvidable Jack Nicholson en el papel principal, y "Amadeus". Su esposa, Martina, informó a la agencia de noticias checa CTK, que el director falleció en Estados Unidos repentinamente el viernes pasado, después de una corta enfermedad. "Murió tranquilamente, rodeado de su familia y amigos más cercanos", dijo su esposa.

Forman nació en 1932 en Bohemia Central, en la República Checa. Cuando tenía sólo ocho años, sus padres fueron apresados por la Gestapo y murieron en un campo de concentración. Estudió en la Academia de Cine de Praga y se convirtió en uno de los precursores de la experimental Nueva Ola de cine checoslovaco con películas como "Los amores de una rubia" (1965) o "¡Al fuego, bomberos!" (1967).

"Amadeus" selló su éxito

Emigró a Estados Unidos después de que los tanques soviéticos aplastaran la Primavera de Praga en 1968. Su drama psicológico "One Flew Over the Cuckoo's Nest" ganó cinco Oscar en 1976, entre ellos el de mejor director y el de mejor actor, para Jack Nicholson. Con "Amadeus" (1984), su película biográfica sobre Mozart, selló su éxito en Hollywood. La cinta daba una nueva visión sobre el genio, no siempre amable, y ganó ocho Oscar, entre ellos también el de mejor

dirección.

Forman vivía en Connecticut, Estados Unidos, con su tercera mujer, Martina, y sus hijos gemelos, nacidos en 1998. Según su mujer, el último adiós al director tendrá lugar en la intimidad familiar.