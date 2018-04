Por segundo año consecutivo se celebra el festival internacional de cuerdas en la comuna de Pangupulli, con la participación de destacados músicos de Argentina, Bolivia y distintos puntos de Chile, quienes durante una semana asistirán a un seminario ofrecido por el maestro Otto Derolez, concertino de la Filarmónica de Bruselas (Bélgica), con el apoyo de Esteban Sepúlveda, profesor invitado y concertino de la Universidad Andrés Bello (Chile).

Paralelamente, durante la semana se realizarán actividades para el público general, buscando integrar a la comunidad al festival:

Charla "Gestión de la música", por Otto Derolez.

Martes 17 de abril a las 20 horas en la Casona Cultural (Entrada liberada) Concierto para bebés (exploración temprana), por Záfira Antzus y Macarena Gárate.

Miércoles 18 de abril a las 11 horas en la Casona Cultural (Entrada liberada) Concierto de cuerdas, por Otto Derolez.

Jueves 19 de abril a las 20 horas en la Casona Cultural (Entrada liberada). Concierto de cierre, por los estudiantes del seminario junto a Otto Derolez.

Viernes 20 de abril a las 20 horas en el Hotel Huillo Huilo en Neltume (Entrada liberada).

"El objetivo principal de este segundo festival de cuerdas es poder acercar la música profesional a la comunidad de Panguipulli, junto con potenciar la cuarta etapa del programa "Vive la Música", que busca la nivelación de los estudiantes a través del acceso a la calidad musical", indicó Pamela Caslow, una de las organizadoras del evento.

Respecto a Otto Derolez, y a Panguipulli como capital de formación musical, Pamela señaló: "es una suerte contar con Otto, quien regularmente no da clases, sino que trabaja como jurado en certámenes internacionales y en exámenes musicales de primer nivel. Sin embargo, esta vez vendrá a Panguipulli para quien quera tomar clases con él. Esto nos alegra pues apunta a nuestro segundo objetivo: transformar a Panguipulli en un lugar de formación musical tanto a nivel nacional como internacional".

Raúl Vergara, coorganizador del festival y representante de YOA (Orchestra of the Americas, The Global Leaders Program), indicó que "el festival ofrece una variedad de actividades musicales y pedagógicas de la más alta calidad que responden a necesidades, no sólo locales, sino que también nacionales e internacionales, por cuanto se enfoca de sobremanera en el desarrollo de una metodología individual de estudio en el violín para estudiantes que tienen perspectivas de continuar una carrera en dicho instrumento".

El segundo festival internacional de cuerdas es organizado por la Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli, con el apoyo de la Fundación Huilo-Huilo y el Departamento de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli, y la colaboración de YOA (Orchestra of the Americas, The Global Leaders Program).