Café del Futuro revisó los desafíos y oportunidades de la migración humana

¿Cómo podemos enfrentar la migración a nivel mundial y nacional? ¿Qué beneficios e inconvenientes trae este fenómeno a los países? ¿Chile está preparado social y económicamente para recibir a quienes llegan en busca de oportunidades? Ante más de 150 asistentes presenciales y cerca de 5.000 vía streaming, la migración humana se tomó la tarde de este lunes 18 de junio en lo que fue el segundo Café del Futuro 2018.

Con una entretenida puesta en escena que comenzó con el Stand Up Comedy del profesor uruguayo de química e integrante del grupo Bardo Científico, William Stebniki, la destacada periodista y conductora de televisión Paloma Ávila abrió la puerta de la reflexión y el debate sobre los desafíos y oportunidades que representa la migración humana.

Transitando por diversos escenarios, los expertos en la materia: Felipe Balmaceda, investigador Instituto Milenio para la investigación de Imperfecciones de Mercados y Políticas Públicas, MIPP; Rodolfo Sapiains, investigador Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2; y Daisy Margarit Segura, investigadora Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), plantearon sus posturas a nivel mundial y local.

Migración un fenómeno mundial

Para Felipe Balmaceda “la mejor política para la migración es el de las puertas abiertas, lo que no significa que deban entrar ilegalmente pero deben ingresar, obtener sus papeles y tener derecho a trabajar en igualdad de condiciones. Si Chile no ofrece oportunidades a los migrantes se irán al país que sí lo haga”.

Daisy Margarit Segura manifestó que la mirada que hoy se le da a la migración es amenazante, se ha construido un imaginario en el cual es una invasión y que el regularla es el óptimo para el país.

“Si revertimos un poco y comenzamos a considerar que estas son oportunidades no solamente para las personas que llegan sino también para la sociedad, el interactuar con una persona diferente nos hace una sociedad mucho más cohesionada e integrativa ayudándonos a superar todas aquellas diferencias que tenemos nosotros mismos como chilenos”, señaló Segura.

Al hablar de migración por cambio climático, Rodolfo Sapiains puso énfasis en la migración interna que vive Chile actualmente. “En nuestro país, más allá de la migración de otros países, lo que se proyecta es la del campo a la ciudad, especialmente de zonas agrícolas por la falta de agua y zonas pesqueras donde puedan haber cambios en las especies”

“Actualmente estamos con un 13% de población rural y ella va decreciendo, de aquí al 2050 podríamos tener un escenario más drástico de movimiento de gente a la ciudad”, argumentó Sapiains.

Proyección mundial de la migración

El investigador Instituto Milenio para la investigación de Imperfecciones de Mercados y Políticas Públicas, Felipe Balmaceda, indicó que “el cerrar las puertas a la migración es muy reciente, recordemos que la comunidad europea se formó en 1990 y hasta ahora funcionaba con total migración y apertura de puertas entre países europeos incluyendo Europa del este”.

“Cuando las economías empeoran la migración se transforma en una amenaza mayor que cuando la economía es próspera (…)”, arguyó Balmaceda.

La investigadora Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Daisy Margarit Segura, manifestó que “en Chile, en una sociedad completamente desigual en la cual tenemos temas no resueltos, la migración nos golpea y es el escenario ideal para generar esta imagen negativa (…) La migración golpea al que Bauman denomina precarizado que es aquel que encuentra justo sobre la línea de la pobreza y es en este segmento donde la migración entra a ser una competencia”.

Rodolfo Sapiains, investigador Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, “el cambio climático nos ha permitido profundizar la idea de que los seres humanos no tomamos decisiones racionales en situaciones de polarización por eso, por ejemplo, eligen a Trump, no es una elección racional desde algún punto de vista. Gran parte de la población EE.UU no cree en el cambio climático causado por la actividad humana y señala que esta es una gran conspiración China”.

Soluciones a la migración

Para Daisy Margarit Segura mientras “más restrictivas las medidas se genera mayor clandestinidad (…) En la medida que podamos igualar y comprender al sujeto de derecho que está detrás de la migración tendremos mejores medidas y políticas que permitan mayor interculturalidad”.

Felipe Balmaceda manifestó que lo mejor es que los migrantes tengan trabajo con integración, mientras que Rodolfo Sapiains indicó que hay que generar espacios de diálogo donde “lo importante es superar las barreras”, concluyó.