Obra “Paranoia”: una experiencia teatral por WhatsApp

El público será el protagonista en Paranoia, experiencia de teatro por WhatsApp, donde la estrella de la obra será el propio espectador. Éste recibirá instrucciones a su celular en un lugar público de GAM, rodeado de desconocidos y sin saber si éstos son actores o simples transeúntes.

El interesado deberá llegar al punto de encuentro para comenzar la experiencia, solo, con el celular encendido y con la batería cargada. Allí, el propio director, observando sin ser visto, le da la bienvenida por teléfono y comenzará a dar instrucciones, plantear preguntas, desplazamientos e interacciones con extraños por diversos lugares. Incluso llegarán al celular fotos de uno mismo, como si las cámaras de seguridad fueran aliadas en esta novedosa propuesta.

Un tipo de teatro no convencional, donde no se hace fila, no se entra a una sala con butacas, no se apaga la luz, no piden silenciar los celulares. La escenografía es el mismo edificio, el elenco es el propio usuario y la acción es una búsqueda por rincones inexplorados de GAM.

En esta función a medida e irrepetible, el espectador queda con los ojos alerta, la sensibilidad a flor de piel y preguntándose todo. Ese individuo que pasa por ahí ¿es actor? ¿Sabe quién soy? ¿También está en Paranoia? Siento que me mira raro? Y esa chica que se acerca, ¿va a hablarme? ¿Quién más sabe a mi alrededor lo que estoy viviendo en este momento?

Paranoia promete que todas las experiencias serán diferentes, porque se crean a medida de la personalidad de cada espectador, y porque la interacción de cada uno de ellos la modifica. Es en base a la huella digital que cada uno ha dejado en diversas redes sociales que se construye cada experiencia y que la hace tan única y personalizada.

Un estreno internacional de la compañía argentina Perfil Bajo dirigida por Ezequiel Hara Duck, que combina elementos de teatro íntimo, site specific, teatro de inmersión, teatro interactivo y nuevas tecnologías.

“Proponemos ver la realidad con ojos de ficción. Todos los días circulan miles de personas por GAM, pero durante la función el espectador es el protagonista. Paranoia le otorga una licencia para realizar acciones que no realizaría de otro modo, si no tuviese un marco de contención ficcional. Para mí es una experiencia teatral interactiva en espacios públicos”, explica Ezequiel Hara Duck, creador de la obra.

En GAM se realizó una residencia, donde autores locales adquirieron la metodología de parte de Hara Duck y podrán dirigir sus propias funciones. En Buenos Aires, la experiencia se llamó Perfil bajo y superó las 300 funciones desde su estreno a comienzos del 2017.

Serán cerca de 200 “funciones” que se realizarán entre junio y septiembre, con diferentes horarios a escoger, siempre después de las 14 horas y de miércoles a domingo.

Compañía: Perfil Bajo Dirección y creación: Ezequiel Hara Duck Directores residentes: Naiara Murguialday, Sebastián Baeza, Benjamín Benavides, Carolina Carrillo, Vladimir Vera, Yomara Espinosa, Ronald Heim, Alvaro Soto, Philippe Droguett, Alicia Vazquez, Javiera Vilches, Cristian Núñez, Italo Gallardo, Mauricio Vaca, Luis Humberto Torres, Romina Perazzo, Iván Figueroa y John Alvarez Asistente de dirección Brenda Taubin

Obra "Paranoia"

En Plaza Central de Centro GAM.

22 Jun al 16 Sep 2018 Mi a Do — 14 a 20 h (distintos horarios)

Entrada $5.000

Para mayores de 18 años