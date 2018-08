La previa del 11: Festival urbano OH! Santiago recorrerá sitios icónicos de la memoria y los DDHH

Una serie de actividades para conocer mejor la ciudad serán parte del festival urbano OH Santiago, que se realizará en la capital la próxima semana, el sábado 8 y domingo 9 de septiembre, e incluirá sitios icónicos de los derechos humanos como el Museo de la Memoria, Villa Grimaldi, el Estadio Nacional y el Cementerio General.

Este evento urbano gratuito, que celebra su segunda versión, invita a la ciudadanía a recorrer lo mejor de la arquitectura, ingeniería y espacios verdes del Santiago contemporáneo.

Serán más de 90 espacios de 30 comunas, que abrirán sus puertas de forma gratuita para invitar a aprender, discutir e involucrarse con la infraestructura urbana del Gran Santiago.

"El festival OH Santiago se está transformando en una actividad anual en Santiago muy importante para el reconocimiento de la ciudad por parte de sus habitantes", comentó Cristián Castillo, vicepresidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

Por su parte, Cristián Bravo, de la Corporación Memoria-Estadio Nacional, dijo que "con gran entusiasmo hemos recibido la noticia de que este año OH! Santiago nos ha incluido dentro del listado de 90 espacios que abrirán sus puertas para que sean re descubiertos por la ciudadanía".

"Para la Corporación participar en esta iniciativa significa una gran oportunidad para llegar a otros públicos", destacó.

Guía de Lawner en Museo de la Memoria

Las actividades de memoria tendrán un significado especial en vísperas del aniversario 45 del golpe militar de 1973.

En el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos (Matucana 501, Metro Quinta Normal) habrá una visita guiada por el renombrado arquitecto Miguel Lawner, ex prisionero político y uno de los responsables de la vivienda social durante la Unidad Popular.

Lawner participó en el equipo jurado del concurso público internacional para construir el museo, inaugurado en 2010, y será el encargado de mostrar su significado. Será el domingo a las 12:00 horas.

El arquitecto comenta que, al participar en el reciente acto de respaldo al Museo, "pensé en el acierto que habíamos tenido cuando juzgamos el proyecto" que ganó la oficina brasileña Estudio América. Lawner señala que uno de las claves de los ganadores fue mantener el "hoyo" ya existente en el lugar al momento del concurso, donde originalmente el Metro iba a construir una estación intermodal de buses.

"Ellos fueron los únicos que le sacaron partido y crearon este espacio público excepcional, con esas graderías que caen desde ambas calles laterales y la rampa que baja desde Catedral, con el edificio arriba volando sobre ese espacio. En el fondo voy a contarles a los visitantes la concepción original que dio motivo al concurso para este proyecto tan excepcional, y otras consideraciones arquitectónicas, como el uso de las láminas de cobre en la fachada del edificio, por qué el edificio es abierto, alegre, y no busca muros, como es habitual en los museos".

Otros sitios de memoria

Otra actividad se realizará en la Villa Grimaldi (José Arrieta 8.200, bus 227 y 513, Peñalolén), que tiene la particularidad que fue rescatado de un eventual uso inmobiliario gracias a la acción de la comunidad en 1994, constituyéndose así en el primer sitio de memoria recuperado en Latinoamérica. El sábado y domingo, de 11:00 a 13:00 horas, habrá visitas guiadas por el lugar.

"Nos sentimos orgullosos por que este año se haya incorporado algunos sitios de memoria, entre ellos Villa Grimaldi", comenta Castillo. "Creemos importante que los sitios de memoria como el nuestro se incorporen al quehacer de la ciudad y al conocimiento de los habitantes, como lugares que pueden recorrer y estar presentes en la vida" de Santiago.

En este caso, los visitantes podrán conocer más de cerca de la Villa, "un lugar que fue de tortura y exterminio en la época de la dictadura", y saber "cómo transcurría la vida de los prisioneros".

En tanto, la Corporación Estadio Nacional-Memoria Nacional, contará con una visita guiada que rescata la memoria histórica del Estadio Nacional (Av. Grecia 2001, Metro Estadio Nacional), recinto que fuera el mayor campo de concentración de la dictadura. Permitirá conocer algunos hitos relevantes, como los memoriales Grecia, Pedro de Valdivia y el camarín de mujeres. Será el sábado, de 10:00 a 12:00 horas.

"La educación sobre derechos humanos y memoria histórica es una deuda constante del Estado con el país, y hemos sido las diferentes agrupaciones que trabajamos en los sitios de memoria quienes nos hemos encargado de entregar herramientas a establecimientos educacionales y ciudadanía para enfrentar esto desde una mirada de reparación, verdad y justicia, que garantice que nunca más en Chile se vulneren de manera sistemática los derechos de las personas por su participación política o social", explica Bravo.

"A partir de la contingencia de estas últimas semanas, ha ido tomando fuerza la necesidad de reconstruir nuestra memoria: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro", agrega. "Estas instancias permiten que las personas conozcan los hechos, las experiencias de vida de quienes estuvieron detenidos en el Estadio y en diferentes sitios, y se cuestionen la historia que les han contado y conocen".

También estará el Parque André Jarlán y Pierre Dubois (Salvador Allende 2701, Metro Pedro Aguirre Cerda), un parque emplazado en lo que fuera un basural y que rinde homenaje a dos sacerdotes franceses que fueron víctimas de la dictadura. Será el sábado y domingo, entre 9:00 y 18:00 horas.

Asimismo, habrá un recorrido por el Cementerio General (Alberto Zañartu 951, Metro Cementerios), enfocado en la arquitectura moderna, que incluye el Memorial del Ejecutado Político y Detenido Desaparecido y el Patio 29, así como las tumbas de Violeta Parra y Salvador Allendeentre otros. Será el sábado a las 11:00, 12:30 y 15:00 horas.

Palacio Pereira y otros

En términos generales, la versión 2018 busca mostrar que la urbe está en permanente construcción y que esos procesos no involucran sólo a sus autores y a quienes toman decisiones sino que a todos sus habitantes.

“La ciudad, su infraestructura, es parte de la identidad de las personas y, por ende, de las comunidades. OH! Stgo, a través de la experiencia directa con espacios de diversa índole, que abren sus puertas en este evento, permite a los visitantes conocer más y apropiarse de la ciudad, y con ello creemos que aportamos a que los mismos ciudadanos cuiden su territorio y sean partícipes de cómo habitamos y construimos nuestra ciudad”, comenta Alberto Larraín, director ejecutivo de Fundación ProCultura.

Además de los sitios de memoria, los visitantes podrán descubrir sitios como la Quinta Michita, el Edificio Consorcio, la Capilla del Espíritu Santo o el Centro de Distribución Arauco (ex Centro Maderas); revisitar lugares que se han actualizado para los requerimientos del siglo XXI, como el Palacio Pereira que está siendo restaurado para transformarse en el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio y el IF Blanco y Fundación Mustakis; o ver cómo se ejecutan los trabajos de una obra en construcción in situ, como la Línea 3 del Metro, la ampliación del Aeropuerto o la Basílica del Salvador.

Ciclistas y talleres

Además, organizaciones como las Ciclistas Sueltas o el grupo motor Amigos del Cerro Chena, realizarán actividades en espacios públicos. También habrá lugares especiales para tener experiencias de aprendizaje, como el Parque Explorador Quilapilún de Colina o el Complejo Andrónico Luksic −que asemeja una grieta minera−, el Dictuc UC −donde se podrá conocer de primera fuente como el desarrollo tecnológico resuelve problemas cotidianos− o el nuevo edificio de la Onemi, que muestra cómo se responde a las emergencias a partir de la arquitectura, la ingeniería y la tecnología. También se podrán visitar espacios de alto impacto ambiental como la Planta Fotovoltaica Quilapilún de Colina, de contemplación como el Templo Bahá'í.

Todos los lugares contarán con recorridos libres o guiados, muchos de ellos liderados por sus autores −destacados profesionales como Teodoro Fernández, José Cruz Ovalle, Alejandra Celedón o Enrique Brown− o por personas vinculadas a ellos, como la dirigenta social Doris González de Ukamau o Héctor Noguera de Teatro Camino.

También recibirán al público cerca de 200 voluntarios, que fueron capacitados para el evento gracias al apoyo del Instituto Nacional de la Juventud. Todas las actividades son gratuitas; algunas de libre acceso y otras que tienen cupos limitados y requieren inscripción previa, lo que se hará a través de las redes sociales de OH! Stgo.

Invitada internacional

Gracias al apoyo del British Council, OH! Stgo además tiene como invitada internacional a Jane Hall, que viene a Chile en representación del colectivo de arquitectura Assemble −ganadores del Premio Turner del Reino Unido −, quien participará de la charla inaugural y en diversos recorridos durante el fin de semana.

OH! Stgo forma parte de la red internacional Open House World Wide y es organizado por las Fundaciones Aldea y ProCultura, con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondart Nacional convocatoria 2018. Cuenta también con el apoyo del Instituto Nacional de la Juventud, el British Council, Fundación Imagen de Chile, Angloamerican y la Corporación Cultural Cámara Chilena de la Construcción.

Puede ver la guía de las actividades aquí.