Artistas chilenos participan en prestigioso festival de arte y tecnología mundial

Exhibiciones, performances, simposios e intervenciones dan vida -desde 1979- al Festival de Arte y Tecnología Ars Electronica, evento que año a año traspasa los confines de las salas de conferencias y lleva sus contenidos a la esfera pública, a través del paisaje urbano, alcanzando cifras que en 2017 redondearon una asistencia de más de 100.000 visitantes en cinco días, con más de 600 eventos individuales y 1.024 artistas, científicos y activistas de 42 países.

Este año, por primera vez, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Ars Electronica desarrollaron una convocatoria conjunta para determinar a los cinco proyectos que a partir de este jueves 6 están representando a nuestro país en el evento que se extiende hasta el 10 de septiembre en la ciudad de Linz, Austria.

“En la última década se han multiplicado las invitaciones a encuentros y festivales internacionales de diversa índole y especificidad, señal clara de que nuestros artistas mediales y de nuevos medios están teniendo una importante proyección. En ese sentido, ser parte de una exposición en Ars Electronica es un paso muy importante, por la relevancia del festival pero también por la repercusión de éste en este campo a nivel internacional. Sin duda, este esfuerzo interinstitucional potencia nuestro accionar público en Cultura, fortalece nuestras políticas culturales y nos da la posibilidad de pensar en una estrategia conjunta con las áreas de la visualidad, para internacionalizar y proyectar a nuestros artistas y a los diversos agentes de este campo“, dice la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés.

Bajo la temática “ERROR. The Art of Imperfection”, entre los 34 proyectos nacionales postulados fueron seleccionados “Acceder”, de la artista Nani Gutiérrez; “The Water Resistances Laboratory “Toboggans”, de Claudia González; “Glorias”, de Cristóbal Cea; “Inacurrate Collaborations”, de Cristóbal Valenzuela; y “Defective Apparatus”, de Roy Macdonald.

Ars Electronica es un festival internacional de arte, tecnología y sociedad, centrado en el arte electrónico y la teoría de los medios. Durante más de tres décadas, este evento de renombre mundial ha proporcionado un escenario anual para encuentros artísticos y científicos, con fenómenos sociales y culturales que son el resultado del cambio tecnológico.

Entre los puntos más altos del festival se encuentran Cyber Arts Exhibition; Ars Electronic Prix Award Ceremony, donde se le entregará un galardón especial a la revista de arte y ciencia Leonardo, por sus 50 años de historia. Éste será recibido por Roger Malina, quien estará presente en el Seminario de Arte y Ciencia que organiza la Corporación Chilena de Video los días 19 y 20 de octubre, y que cuenta con la colaboración del Ministerio de las Culturas. También recibirá el galardón Nina Czegledy, invitada por el área de Nuevos Medios para dar una conferencia en Chile el 30 y 31 de octubre.

Además, este domingo (9 de septiembre) se desarrollará una mesa redonda donde conversarán los distintos artistas chilenos presentes en el festival, en torno a su experiencia y las líneas de trabajo y obra.

Marco Curatorial del festival: ERROR. The Art of Imperfection

¿En qué momento un error se convierte en un error, un fracaso y lo que lo convierte en la célebre fuente de ideas e invenciones sin precedentes? ¿Cuándo es un error un descuido y cuándo es un engaño intencional, un falso? Un error es una discrepancia de lo que esperamos, una desviación de la norma ... pero ¿cuál es la norma y quién la establece? Un error no tiene que ser un error; puede ser una oportunidad!