La lírica contestaria de Asian Dub Foundation se presenta por primera vez en Chile

ADF ya sobrepasa los 20 años sobre los escenarios, desatando un poder en vivo pocas veces visto en el mundo. Este siglo los encuentras más fuerte que nunca, siempre en la línea que combina su fusión característica de punk rock, ritmos electrónicos, reggae, bhangra y hiphop, que ha atraído a muchos fanáticos, como Primal Scream, Radiohead, Sinead O'Connor o Chuck D, todos ex socios de gira y estudio. Con los años, esta agrupación en constante evolución ha seguido ampliando su agenda, entregando bandas sonoras en vivo para películas y óperas, mientras llevan su feroz mezcla de música y activismo social a lugares remotos donde las bandas de rock occidentales rara vez viajan: Marruecos, India, Cuba y las favelas de Brasil.

La reciente reescritura de la banda sonora en vivo para la película francesa 'La Haine' fue el catalizador para la alineación actual, donde el guitarrista fundador Steve Savale se reunió con los miembros originales Dr Das (Bass) y Rocky Singh (batería). Das y Rocky formaron parte de ADF cuando la partitura fue escrita y, posteriormente, el ex vocalista Ghetto Priest también regresó. Junto a los miembros más nuevos de ADF, Aktarvata y Nathan 'Flutebox' Lee, la banda inició una gira muy especial el 2007, proyectado esta película y musicalizándola en vivo.

La música de Asian Dub Foundation ha sido incluida en videojuegos; la canción "Flyover" en Burnout Revenge, "Rise to the Challenge" en FIFA 2004 y "Fortress Europe" en Need for Speed: Underground. La versión de Asian Dub Foundation de la canción de 1969 "Return of Django", originalmente de The Upsetters, fue incluida en la banda sonora de La Playa (The Beach).

La preventa de entradas, con stock limitado, comienzó ayer al mediodía. El valor es de $28.000 más cargo por servicio, a través de Ticketplus.

Entradas disponibles en Ticketplus.cl (www.ticketplus.cl) , Supermercados Líder, Express de Líder, Acuenta y Ekono.

Valor preventa:

$28 mil

Valor General:

$40 mil

*Más cargo por servicio

8 de noviembre / Multiespacio La Cúpula / 21.30 hrs.