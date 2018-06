Rubilar respondió a Orrego: aseguró que no existen drones en la Intendencia para fiscalizar uso de leña

La intendenta Metropolitana, Karla Rubilar, respondió a los cuestionamientos respecto al paradero de los drones para vigilar el uso de leña en los días de Gestión de Episodios Críticos.

El lunes pasado, el ex intendente Claudio Orrego respondió a la pregunta de un usuario en Twitter, quien le consultó sobre el paradero de unos drones implementados en 2017 para vigilar y supervisar el uso de leña entre el primero de abril y el 31 de agosto.

Al respecto, Orrego respondió: "ahí están...esperando que los ocupen. La capacidad de fiscalización siempre ha dependido de los servicios publicos. no busquemos excusas!"

El tuit de la ex autoridad recibió una respuesta por parte de Rubilar: "No hay ningún dron para fiscalizar leña en la @IntendenciaRM. Nos encantaría saber dónde está y si es que sirvió. Ojalá no haya sido solo un bonito titular".

En conversación con Radio Bío Bío, Rubilar ratificó su mensaje al ex intendente y aseguró que estos drones "no existen". "Lamentablemente fueron solo un bonito titular".

“Fueron un contrato limitado para el 2017 para 10 sobrevuelos que salieron cerca de $2.700.000 con dos informes bastante precarios”, aclaró.

Finalmente, la intendenta señaló que los drones contaban con varias limitaciones para fiscalizar el uso de leña, debido a problemas con aves y árboles, además de no contar con la tecnología necesaria para operar de noche.