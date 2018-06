Gobernador de Cauquenes renuncia por demanda de su ex pareja por pensión alimenticia

El gobernador de Cauquenes, Luis Vignolo, presentó su renuncia tras verse involucrado en una querella criminal por omisión de ingresos en un juicio por pensión alimenticia.

"Anoche presenté la renuncia (...) le presenté la renuncia al subsecretario (de Interior, Rodrigo) Ubilla", explicó Vignolo a Cooperativa.

"Juicios personales que puedo tener, no tienen porqué enlodar a mi gobierno, un gobierno que tiene un 60 por ciento de adhesión ciudadana y yo no tengo porque estar ensuciando y enlodando con algo que es particular", explicó.

La querella que pesa sobre el ex gobernador fue acogida por el Tribunal de Garantía. El fiscal Francisco Ávila ofició al Ministerio del Interior para determinar si el sueldo de Vignolo, era el que él declaró: 438.026 pesos, monto que el abogado de su ex pareja, Valeska Arias, aseguró que es falso.

"Yo dije que tenía un sueldo de 438 mil pesos base, pero más las asignaciones, yo tenía la liquidación para que el juez, si la pedía, la viese, para que se tomara la determinación que se tomó. Hace más de un mes y medio se le está pagando a la mamá de la hija 250 mil pesos mensuales", aclaró.

Igualmente, Vignolo niega haber omitido sus ingresos: "Yo no omití ningún ingreso (...) la abogada tenía todos mis ingresos".

Por su parte la Gobernación de Cauquenes informó, a través de un comunicado, que en su reemplazo, y en calidad de subrogante, asumirá el actual asesor regional de Hacienda en la región del Maule, Alberto Cardemil Herrera, quien se desempeñará en estas funciones de forma inmediata.