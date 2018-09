Carabineros sale al paso de las críticas de Colo Colo a su informe del Superclásico: "Somos una institución seria"

El Superclásico del fútbol chileno se jugó hace un par de semanas, pero aún sigue dando que hablar debido a la detención de tres barristas de Colo Colo, indicados como autores de los incidentes que ocurrieron en el Estadio Monumental.

El teniente coronel Juan Urrejola, jefe del departamento de eventos masivos y fútbol profesional, explicó el actuar de Carabineros: “Nuestro departamento OS13 concurrió al estadio Monumental. Nuestra participación ha sido muy efectiva en este caso y hemos detectado algunas incidencias e inconductas, las cuales hemos detectado hemos denunciado y hemos informado a los estamentos que corresponden, en este caso, Estadio Seguro”, comenzó señalando.

Sin embargo, desde el mismo club albo desestimaron el informe inicial donde se detallaban estas conductas. Algo que Urrejola no iba a dejar pasar: “No me voy a referir a eso, porque no me corresponde. Nosotros somos una institución seria, del Estado y participamos en muchas mesas de trabajo y el objetivo es que los espectáculos de fútbol se desarrollen con normalidad”.

Urrejola indicó que la identificación de los hinchas que protagonizaron desmanes se produjo sin la ayuda de Colo Colo. “En este caso, no. Sólo medios propios y con la suspicacia, la perspicacia y la experiencia de nuestro personal del departamento OS13. Nosotros somos un departamento que dentro de carabineros fiscalizamos que se cumpla la ley 19.327”, sentenció.